„Pink Floyd“ gerbėjams – į Vilnių atkeliaujanti neeilinė patirtis

Taip gimė „UK Pink Floyd Experience“ – legendinių rokerių koncertų atmosferą perteikiantis daugiau nei dviejų valandų erdvinio garso bei šviesų šou, naujausio turo metu užsuksiantis ir į Lietuvą.

Koncertas vyks „Twinsbet“ arenoje Vilniuje, salę transformuojant į jaukesnę, labiau šiai patirčiai tinkamą erdvę. Čia „UK Pink Floyd Experience“ suskambės rugpjūčio 27 dieną.

Šiemet „Pink Floyd“ albumui „Wish You Were Here“ sukanka 50 metų, būtent šiai progai ir bus skirtas naujausias „UK Pink Floyd Experience“ turas. Gyvai nuskambės ne tik visos albumo dainos, bet ir grupės hitai iš kitų į muzikos istoriją patekusių jų leidinių – „The Division Bell“, „The Wall“, „Animals“ bei, žinoma, „The Dark Side of The Moon“.

„Wish You Were Here“ – tai devintasis „Pink Floyd“ studijinis albumas, išleistas 1975-ųjų rugsėjo 12 dieną. Jo dainos ne tik karaliavo muzikos topuose, albumas tapo auksiniu – parduota ne viena dešimtis milijonų kopijų visame pasaulyje.

Vėliau albumas buvo pavadintas vienu iš geriausių visų laikų albumų – 2023 metais pateko į „Rolling Stones“ žurnalo „500 geriausių visų laikų albumų“ sąrašą. Negana to, grupės nariai Richardas Wrightas ir Davidas Gilmouras „Wish You Were Here“ įvardino kaip savo patį mėgstamiausią „Pink Floyd“ albumą.

Tad ne veltui jam ir skiriamas visas šių metų „UK Pink Floyd Experience“ turas. Vilniuje, „Twinsbet“ arenoje, koncertas įvyks vasaros pabaigoje – rugpjūčio 27 dieną.