Free Finga, „Sisters On Wire“, „Ba.“ ir kiti – sostinėje nugriaudės nemokamas koncertas

2025 m. balandžio 22 d. Šiandien, balandžio 22 d., Vilniuje prie Baltojo tilto susirinks garsiausi šalies atlikėjai, mokslininkai bei visuomenininkai į Žemės dienos proga organizuojamą nemokamą

koncertą. Renginio tikslas – atkreipti dėmesį į Lietuvoje ir pasaulyje aktualias gamtosaugos temas: gyvybingumo išsaugojimą mūsų miškuose, vandenyse, dirvoje; klimato ir aplinkos švarą ir sveikatą; žmogaus ir gamtos ryšį bei kiekvieno žmogaus rolę prisidedant tiesiogiai.

Koncerte kūrinius atliks Tomas Narkevičius-Free Finga, „Sisters on Wire“, „Golden Parazyth“, „Ba.“, „Katarsis“, „kamanių šilelis“, Migloko, „Abudu“, „Superkoloritas“, „jautì“, „Kabloonak“, „Akli“, Angelou, „Solo Ansamblis“, „Strings of Earth“, Mesijus bei choras „Ąžuoliukas“. Renginį ves komikai Evaldas Jasaitis ir Laura Dragūnaitė. Be to, įžvalgomis apie gamtosaugos iššūkių sprendimo svarbą dalinsis mokslo bei gamtosaugos atstovai – režisierius ir „Sengirės fondo“ bendraįkūrėjas Mindaugas Survila, botanikas, „Sengirės fondo“ bendraįkūrėjas dr. Mindaugas Lapelė, fondui talkinantys mokslininkai klimatologas dr. Justinas Kilpys, istorikas, archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius, Aplinkosaugos koalicijos pirmininkė Lina Paškevičiūtė, ichtiologas, fondo „Nemunas 2.0“ valdybos narys Kęstutis Skrupskelis ir kiti.

Renginį organizuoja gamtos edukacijų „Gamtos bičiuliai“ organizatorė Rugilė Matusevičiūtė, nevyriausybinė organizacija „Sengirės fondas“, atlikėjų vadybininkė ir įmonės MB „Žiauru“ vadovė Dominyka Motiejūnaitė ir projektas „Vilnius – Europos žalioji sostinė 2025“.

„Aš žinau ir tikiu, kad Lietuvos žmonės myli mus supančią gamtą, jiems rūpi aplinkos švara, gyvūnų gerovė, kova su klimato kaita, tačiau mes apie tai vis dar kalbame per tyliai. Tad pagrindinis mūsų renginio tikslas – priartinti meilę gamtai prie kiekvieno lietuvio, parodyti šios temos svarbą, žavesį ir atskleisti kokia neįkainojama, gyvybiškai svarbi ir kvapą gniaužianti yra mūsų Žemė su visa ją supančia gamta. Mūsų žinutė paprasta – mes ne prieš, mes už: už švarią gamtą, už žaliuojančius miškus, už švarias upes ir jūras, už gyvybę, už švarų orą, už saugią ir sveiką planetą mums ir ateities kartoms“, – pabrėžia viena iš organizatorių R. Matusevičiūtė.

D. Motiejūnaitė papildo, pastebinti, jog pramogų industrijoje auga poreikis garsiau kalbėti apie gamtosaugą ir tvarumą.

„Tikiu, kad kūrėjai, turintys ištikimą sekėjų ratą, gali keisti pasaulį, atkreipdami visuomenės dėmesį į opias problemas. Deja, aplinkosaugos žinutė dar dažnai lieka užmiršta. Šių minčių vedama sutikau prisidėti vos tik išgirdusi apie idėją. Buvome labai maloniai nustebintos, kaip greitai atlikėjai sutiko pasirodyti koncerte. Pirmasis koncerte pasirodyti sutiko mano kolega Free Finga, o po jo sekė virtinė atlikėjų.

Dabar turimas atlikėjų sąrašas yra tiesiog stulbinantis, su kolegomis juokiamės, kad netikėtai koncertas pavirto į lietuviškuosius „Grammy“. Sunku patikėti kiek daug galime padaryti drauge, kai esame vedini bendros idėjos“, – akcentuoja organizatorė.

Anot „Sengirės fondo“ vadovės Rimantės Paulauskaitės-Digaitienės, koncertas – proga ypatingai paminėti Žemės dieną, tuo pačiu sutelkiant ir įkvepiant visuomenę diskutuoti apie gamtą ir aktualius gamtosaugos iššūkis bei paskatinti prisidėti prie pokyčio.

„Šventė Motinos Žemės dienos proga yra priminimas mums visiems, kad Žemė su visomis gyvybės formomis yra vertybė savaime, kurią būtina gerbti ir tausoti. Ar tai žemė po kojom, ar vabalas, upė, senas miškas, ar oras, kuriuo kvėpuojam. Svarbu visiems kalbėti tiek apie klimato kaitos keliamus iššūkius, paliečiančius biologinę įvairovę, miškus bei upes, tiek apie žmogaus ir gamtos ryšį. Kiekvienas bendruomenės narys gali tiesiogiai prisidėti prie teigiamų pokyčių, – sako

R. Paulauskaitė-Digaitienė. – Todėl kviečiame Žemės dieną švęsti visiems kartu – bendraminčių bendruomenėje, mėgaujantis muzika ir įsikvepiant veikti.“

Nemokamas koncertas vyks balandžio 22 d. Vilniuje prie Baltojo tilto nuo 18 val.

APIE „SENGIRĖS FONDĄ“

„Sengirės fondas“ – nevyriausybinė organizacija, siekianti išsaugoti senuosius Lietuvos miškus su visa juose esančia gyvybe, kurti ilgaamžius tvarios gamtos pavyzdžius, išskirtinai svarbius biologinės įvairovės išsaugojimui ir klimato kaitos pasekmių sumažinimui – sengires, atviras žmonių lankymui. Fondo vizija – Lietuva, kur gamta priklauso gamtai, jai leidžiama formuotis be žmogaus įtakos, kur visi organizmai – lygiaverčiai ir nė vienas nevadinamas kenkėju.

Fondas inicijuotas po sėkmingos filmo „Sengirė“ premjeros Lietuvoje 2018 m., sulaukus didžiulio visuomenės susidomėjimo, taip pat nacionalinio ir tarptautinio pripažinimo.

Įsteigtas 2020 m. sausį, „Sengirės fondas“ šiandien jau globoja virš 265 ha miškų – būsimų sengirių. Augančios fondo bendruomenės dėka tęsiamos pagrindinės veiklos – miškų apsauga bei visuomenės švietimas.