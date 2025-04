Lapkritį Vilniuje koncertuos kanadiečių grupė „Three Days Grace“

A.Gontierio grįžimas papildė „Three Days Grace“ sudėtį ne tik kiekybiškai, bet ir kokybiškai – grupės kūryba tapo stipresne nei kada nors anksčiau. Tai įrodė ir pirmasis singlas „Mayday“ iš netrukus pasirodysiančio jau aštuntojo studijinio jų albumo.

Be naujų „Three Days Grace“ dainų, koncerte Vilniuje skambės ir ne vienas puikiai žinomas grupės hitas: „Animal I Have Become“, „So Called Life“, „Break“, „I Hate Everything About You“, „Never Too Late“, „Just Like You“, „Riot“, „Painkiller“, „The Mountain“, „Home“ ir kt.

Vieša prekyba bilietais į lapkričio 24 d. vyksiantį „Three Days Grace“ koncertą prasidės gegužės 2 d., penktadienį, 10 val. Bilietai.lt tinkle. Nekantriausieji turės progą pasinaudoti išankstinės prekybos galimybėmis: „L Tips Agency“ naujienlaiškio prenumeratoriai bilietus galės įsigyti nuo balandžio 30 d. 10 val., Bilietai.lt naujienlaiškio prenumeratoriai – nuo gegužės 1 d. 10 val.

Grupė „Three Days Grace“ susikūrė 1997 m. Kanados Ontarijo provincijos Norvudo mieste. Ją sudarė pagrindinis vokalistas ir gitaristas Adamas Gontieris, būgnininkas ir pritariantis vokalistas Neilas Sandersonas bei bosistas Bradas Walstas. 2003 m. prie grupės prisijungė Barry Stockas, vėliau tapęs pagrindiniu gitaristu. 2013-aisiais, grupę palikus Adamui Gontieriui, pagrindiniu „Three Days Grace“ vokalistu tapo Brado Walsto brolis Mattas.

2024 m. spalį „Three Days Grace“ oficialiai paskelbė, kad Adamas grįžo ir nuo šiol grupėje bus du vokalistai. „Jaučiu, kad viskas vyko sklandžiai, geriau nei tikėjomės. Tarsi vėl būtume viename kambaryje ir tęstume nuo ten, kur baigėme“, – apie savo sugrįžimą į grupę po daugiau nei 10 metų pertraukos sakė Adamas Gontieris. Jam pritarė ir Mattas Walstas: „Buvo labai smagi ir įkvepianti patirtis kurti kartu. Sujungėme daugiau nei 20 „Three Days Grace“ metų ir padarėme tai, ko dar niekada nepadarė jokia grupė. Nekantrauju kada gerbėjai tai išgirs!“

Kiekviename „Three Days Grace“ albume grupės stilius skiriasi, tad net ir muzikos kritikai nesiryžta priskirti jų kuriam nors vienam muzikiniam žanrui. Grupės skambesys apibūdinamas kaip alternatyvaus hardroko, postgrunge ir net new metal mišinys.

Ligšiolinėje „Three Days Grace“ biografijoje – 7 studijiniai albumai (trys iš jų pelnė platininį statusą), 18 „Hot Mainstream Rock“ topo pirmąją vietą pasiekusių dainų, 61 įvairių muzikos apdovanojimų nominacija ir 26 laimėti apdovanojimai. Pagal „Spotify“ duomenis, „Three Days Grace“ dainos vidutiniškai perklausomos daugiau nei 14 milijonų kartų per mėnesį – tai įrodo, kad jie yra viena klausomiausių roko grupių pasaulyje.