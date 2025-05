„Radiocentro“ eteryje – naujas laidų vedėjų duetas

Danielė ne vienerius metus įvairiuose žiniasklaidos kanaluose dirba „už kadro“ – kuria intelektualios satyros šou ir politikos naujienų apžvalgos laidas. Bet radijas jai – naujas ir įdomus etapas: „Pastaruoju metu vis susigalvoju kokių iššūkių sau, tad darbas radijuje ir dar tokiu ankstyvu rytu – tikrai prisidės prie jų. Savo darbą labai mėgstu ir visada noriu tobulėti, pasiekti kiek įmanoma geriausią rezultatą.

Tiesa, savaitgaliais labai patinka ir gerai, ilgai pamiegoti. Dabar, čiauškant radijuje darbo dienomis rytais, tikėtina, tas savaitgalinis pomėgis taps tik dar svarbesnis. Šiuo metu mano visi kiti pagrindiniai projektai yra susiję su politika – tai intelektualios satyros šou ir politikos naujienų apžvalgos laidos. Vienas iš mėgstamiausių formatų, su kuriais tenka dirbti – žurnalistinių tyrimų arba dokumentikų kūrimas.

Ir nors darbai iki radijo sukosi apie politines aktualijas, stengiausi, kad net ir rimti dalykai būtų pateikiami kuo smagiau, kuo suprantamiau žiūrovui ir dar su pakankama doze humoro ir satyros. Manau, kad kuriant pramoginį radijo turinį tai tik dar svarbiau“.

Kiekvienas dirbantis radijuje žino, kad egzistuoja du pasauliai – tai, ką girdi klausytojai ir tai, kas vyksta radijo studijoje. „Radijo klausydavau visada dar ir todėl, kad pati sunkiai išsirenku kokio playlist’o norčiau, tad su radiju man tiesiog paprasčiau. Nuolat stebiuosi vedėjų energija ir reakcija – visu tuo, kas nutinka eteryje.

Tai, kad dabar aš ir būsiu ta šnekančioji – man visiškai beprotiška, didelis džiaugsmas ir didelė atsakomybė kartu. Atsisėsti į šitą kėdę – tikrai yra vienas didžiausių iššūkių. Bet jį priimu! Ir labai ačiū Simui, kuris negaili padrąsinimų bei raminimų. Laukia labai įdomus ir darbingas metas, per kurį tikiuosi po truputį pati užsidirbti klausytojų pasitikėjimą“.

Atsinaujinusi ryto laida „Geras rytas" su Daniele Patapaite ir Simu Stankumi

