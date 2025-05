„Daddy Was A Milkman“: naujasis albumas ir didžiausias vasaros koncertas Kalnų parke

– Naujasis albumas pasirodo gegužės 9 d. – ką išgirs tavo klausytojai?

Anksčiau galvojau, kad muzikos albumas turi būti vientisas, stilistiškai stabilus. Dabar manau, kad nebūtinai.

Šis albumas tuo ir skiriasi, kad per kelerius metus parašytos dainos „nesusikibę rankomis“, jos įvairesnės, ir pusė jų – lietuvių kalba. Prie švelnios elektronikos jungiasi seniai pasiilgti akustiniai kūriniai, įrašuose atsirado gyvi būgnai, nauji žmonės įnešė savo indėlį.

– Kaip apibūdintum šio albumo nuotaiką ir skambesį, palyginti su ankstesniais darbais?

Jaučiu, kaip keičiasi džiaugsmo supratimas laikinumo fone. Nuo to, kas dedasi galvoje, nebėgau nei anksčiau, nei dabar, todėl albumas toks pat asmeniškas ir atviras, kaip ir ankstesni darbai. Man tai nepaprastai svarbu. Prie dainų prisidėjo didesnė komanda nei įprastai – tai jaučiasi. Šį kartą didžiulis ačiū ne tik Vitui Vaičiuliui, bet ir prodiuseriams Snorre Bergerud bei Pauliui Vaicekauskui / Plucando. Naujos spalvos ryškiausios dainose „Oru“, „Two Days from Now“, „Sunset to Sunrise“.

– Ar yra dainų, kurios tau asmeniškai yra ypatingiausios šiame albume? Kodėl?

Visos dainos turi savo įkvėpimo šaltinį, dirgiklį ar priežastį, dėl kurios turi savo vietą širdyje ir yra albume. Jei reikėtų išskirti vieną – tai būtų „Quite Something“. Ji egzistencinė, gili ir savyje aprėpia visas kitų dainų temas.

Ji tiesiog didesnė, todėl ir albumo pavadinimas toks. Man artimas supratimas, kad vien tai, jog mes egzistuojame, yra verta dėkingumo ir pripažinimo, kad visatoje mums vieta atsirado dėl gamtos dėsnių, o ne mūsų nuopelno čia būti.

Žmogus linkęs viską supaprastinti ir susiaurinti pasaulį iki savo buities. Vienam tik tiek ir įdomu, o kitas prisibijo tos nepaaiškinamos, didingos begalybės, kurią pamatom pakėlę galvas nakčia. Kai filmavome klipą šiai dainai Norvegijos fjorduose, po filmavimo tyčia pasilikome ilgiau ir, tarp aukštikalnių ežerų, po atviru dangumi sugrojome mini koncertą sau ir neįtikėtinai mus supančiai gamtai. Sunku apibūdinti tą jausmą, kai apsvaigsti nuo naujos patirties ir supratimo, kad atrakinai dar vieną būdą pasijusti absoliučiai laimingu.

– Birželio 13-ąją švęsi 10 metų karjeros sukaktį – koks jausmas apima atsigręžus į visą šį laikotarpį?

Negaliu patikėti, kad tai nutiko man, kad dainas išgirdo ir pamilo tiek daug žmonių. Pavyko nuveikti dalykų, apie kuriuos galėjau tik pasvajoti, sukaupiau nesuskaičiuojamą galybę pačių gražiausių prisiminimų bei patirčių. Į mano pasaulį muzikos dėka atėjo patys nuostabiausi žmonės – šiuo atžvilgiu muzika man buvo labai dosni.

Jaučiu dėkingumą ir šilumą, noriu pasakyti didžiulį ačiū visiems, ką lydi ar kažkuriuo metu lydėjo „Daddy Was A Milkman“ muzika. Susitiksime ir deramai padėkosime Vilniaus Kalnų parke jau visai greitai – birželio 13 d.

– Kodėl pasirinkai būtent Vilniaus Kalnų parką šiai progai paminėti?

Vienas pirmų pasirodymų įvyko būtent čia, Kalnų parke, kai 2016 metų birželį dalyvavome festivalyje „Summer In The City“. Man ši vieta nostalgiška – jaučiuosi, lyg grįžtume namo po ilgos kelionės. Tokia proga norisi groti savo gimtam mieste, po atviru dangumi, kai visi esame pasiilgę vasaros vakarų su muzika gamtoje. Kai čia esi, sunku patikėti, kad esi Vilniaus centre. Maža to – Kalnų parkas turi savo ryšį su muzika. Tiesiog tobula vieta dešimtmečiui paminėti.

– Ko klausytojai gali tikėtis koncerte?

Naujos muzikos, seniai girdėtų dainų, svečio, kuris prie mūsų jungsis pirmąkart ir suteiks koncertui naujų spalvų. Bus ir nauja atributika – šalia naujo albumo vinilinės plokštelės „Quite Something“ paruošėme papildomą „Kai Ruduo Mokė Mane“ vinilo tiražą. Vis dėlto labiausiai laukiu tos pačios nuotaikos ir abipusės šilumos, kuria kaskart dalinamės su savo ištikimiausiais klausytojais. Laukia stilingas, kaip visad atlapaširdiškas ir muzikaliai įvairus gimtadienio vakaras. Nuoširdžiai kviečiu pasidžiaugti kartu.

Birželio 13 d. Vilniaus Kalnų parke vyksiantį „Daddy Was A Milkman“ koncertą pristato didžiausias Baltijos šalių koncertų organizatorius „Live Nation Lietuva“.