Tiesa, jau trečius metus pusfinaliuose šalių komisijos žodžio nebeturi. Kas patenka į finalą, sprendžia tik žiūrovai.

„Eurovizijos“ ekspertas, žurnalistas Justas Buivydas, renginį stebėjęs savo akimis, buvo tiesiog apstulbęs. Jis sunkiai rinko žodžius ir Belgijos nepatekimą į finalą įvardijo kaip vieną didžiausių netikėtumų konkurso istorijoje.

Dar prieš šį pusfinalį, po generalinės repeticijos, kurią taip pat turėjo galimybę išvysti iš arti, didžiulis „Eurovizijos“ gerbėjas ir žinovas pradėjo manyti, kad Red Sebastian net gali nugalėti konkursą.

„Tai, kad Belgija net nepateko į finalą, man atrodo, yra vienas didžiausių šokų „Eurovizijos“ istorijoje. Aišku, dabar gal reikėtų susėsti ir prisiminti, nes ir 2008 metais tie patys belgai buvo labai netikėtai nepatekę į finalą, taip pat ir pernai. Aš tiesiog nesugalvoju nė vienos objektyvios priežasties, kodėl ta daina galėjo nepatekti“, – Lrytas kalbėjo jis.

Toks rezultatas J.Buivydui kelia daugybę klausimų ir dėl to, ką jis pats matė arenoje belgo pasirodymo metu.

„Tai buvo vienas garsiausiai sutiktų pasirodymų, po kurio publika plojo labiausiai. Kai vyko dalyvių dainų pakartojimas, per Belgiją vėlgi buvo daugiausiai aplodismentų. Ir tada šalis nepatenka į finalą.

Kai buvo aišku, kad į finalą patenka arba Belgija, arba Ukraina, nes mes visus kitus iš karto nurašėme, nes atrodė, jog tiesiog neįmanoma, aš negalėjau patikėti, kad aš net svarstau, jog Ukraina gali iškristi. Šalis, kuri vienintelė turi šimtaprocentinį patekimą į finalą, per 20 metų Ukraina nė karto nėra nepatekusi.

Ir aš pradėjau galvoti, kad Ukraina nepatenka į finalą, nes tas pasirodymas buvo kiek silpnesnis. Bet panašu, kad Ukrainą ištraukė diaspora. Ne Ukraina kalta, kad Belgija nepateko. Buvo daug didesnių kitų šokų“, – pastebėjo jis.

„Eurovizijos“ ekspertas svarstė, kad žmonių galbūt nepatraukė pati belgo asmenybė.

„Nesuvokiama. Belgai turėjo vokalą. Belgai turėjo pasirodymą. Žmonės kalbėjo, kad atlikėjas galbūt šiek tiek šaltas, galbūt žmonėms nepavyko užmegzti kontakto, ryšio su juo. Anksčiau iki repeticijų mes kalbėjome, kad Belgijos nepatekimas gali būti šokiruojantis, jog tai gali būti kažkiek įmanoma, bet turbūt, kad ne, taip nebus.

Bet, kai pamatėme repeticiją, pasirodymą, labiau pradėjome kalbėti apie tai, kad belgai gali laimėti. Kas čia atsitiko, tai aš neįsivaizduoju“, – sumišimo neslėpė J.Buivydas.

Paaiškėjus, kad Belgijos nebus finale, žurnalistų centre buvę belgų žiniasklaidos atstovai puolė į ašaras. Didžiulė nuostaba buvo juntama ir arenoje. O socialiniuose tinkluose iškart pasipylė Belgijos gyventojų nepasitenkinimo žinutės.

„Jeigu britai nuolat siunčia prastas dainas ir likę paskutiniai verkia, kad Europa jų nemėgsta dėl „Brexit“ ar dar kažko, nežinau, ką dabar galvoja belgai po kelių tokių metų iš eilės“, – pažymėjo „Eurovizijos“ ekspertas.

Rezultatai pažėrė ir daugiau staigmenų. Finale atsidūrė tie, kuriems lažybininkai tokios sėkmės neprognozavo.

„Reikia pradėti galvoti, ką finale rado Islandija. Aš kaip tik pasižiūrėjau savo anksčiau susidarytą topą, tai Belgija yra mano antroje vietoje, Islandija – antroje nuo galo vietoje. Kad viena pateko, o kita ne – man nesuvokiama. Bet turbūt yra demografija žmonių, kuriems patiko islandai. Turbūt tai yra jaunesni žmonės.

Labai nustebino Portugalija. Man visada patiko ta daina, bet pasirodymas... Maniau, negali būti, kad jis ištrauks dainą į finalą, bet Portugalija finale ir dėl to aš labai džiaugiuosi“, – teigė J.Buivydas.

„Tikrai reikia laiko suvokti, kas čia įvyko“, – už galvos vis stvėrėsi jis.

Pats renginys arenoje, pasak žurnalisto, praėjo puikiai, nors konkursas labiau pritaikytas jį stebėti per televiziją. J.Buivydą stebino ir didžiulės bilietų kainos – pusfinalio stebėjimas iš arenos jam atsiėjo 300 eurų. Jis iš arti stebėjo jau ne vieną „Euroviziją“, bet niekada nėra mokėjęs už bilietą daugiau nei 200 eurų.

„Euroviziją“ visada geriau žiūrėti per televiziją. Įspūdingi kamerų kampai, viskas surepetuota – tai yra būtent televizinis šou. Mes per repeticiją, kai sėdėjome sėdimose vietose, pusės šou nesimatė, nes buvo tas rėmas. Dabar, stovint per vidurį, viskas tikrai matėsi.

Publika, kaip visada, buvo šauni. Mane labai nustebino, kiek buvo šveicarų. Prieš pat šou, dar prieš transliacijai prasidedant, vedėjai paklausė, kas esate iš Šveicarijos – sako, sušukite ir pakelkite rankas. Aplink mane beveik visi žmonės buvo iš Šveicarijos.

Atsimenu statistiką, kurią skelbė organizatoriai, kad šveicarai nupirko 50 proc. bilietų, bet tikrai buvo labai keista matyti tiek daug vietinių fanų“, – pasakojo J.Buivydas.

Ar po tokios netikėtos vakaro baigties jam neatsirado baimės dėl Lietuvos atstovų grupės „Katarsio“ laimingo bilieto į finalą?

„Baimė turbūt dabar atsiranda dėl kiekvieno. Jeigu nėra saugi Belgija su tokiu pasirodymu, tai niekas nebegali būti saugus“, – pripažino žurnalistas, pridurdamas, kad vis dar neabejoja, kad Lietuva turėtų būti finale.