Per plauką nuo nelaimės: Norvegijos atlikėją „Eurovizijos“ scenoje ištiko labai netikėta bėda

Šiais metais Norvegija į dainų konkursą išsiuntė vos 19-kos K. Alessandro su daina „Lighter“. Jis yra jauniausias šių metų dainų konkurso dalyvis.

„Eurovizinę“ dainą „Lighter“ atlikėjas parašė pats – minimaliai prie jos prisidėjo atlikėjas ir prodiuseris Adamas Woodsas.

Kūrinį įkvėpė Kyle mamos kova su vėžiu. Žodžiais „I'll be my own lighter“ Kyle nori pasakyti, kad net sunkiausiais gyvenimo momentais galima rasti viltį ir šviesą.

Pirmajame pusfinalyje pasirodžiusio K. Alessandro pasirodymas buvo itin karštas. Jame neapsieita be kvapą gniaužiančių pirotechnikos efektų ir ugnies.

Galbūt tai ir padėjo norvegui išplėšti pergalę ir užsitikrinti kelialapį į šeštadienį vyksiantį didįjį finalą.

Iškart po pasirodymo vaikinas neslėpė džiaugsmo ir nusprendė papasakoti apie prieš pat pasirodymą nutikusį incidentą.

Pasirodo, prieš pusfinalį, repeticijos metu vaikinas vos per plauką išvengė nelaimės.

Kyle teigė, kad pasirodymo metu buvo be galo karšta – tą lėmė scenoje naudojamos liepsnos. Būtent dėl jų staiga ištirpo vienas jo batas.

„Liepsnas jaučiau ypač per šokių intarpus. Iš tiesų, scenoje buvo taip karšta, kad vienas mano batas tiesiogine to žodžio prasme ištirpo“, – portalui wiwibloggs.com pasakojo Norvegijos atstovas.

Tačiau panašu, kad atlikėjas nesureikšmino šio įvykio – atėjus pusfinaliui jis rado išeitį ir surengė pasirodymą taip, kaip planuota.