Nutekinti slapti „Eurovizijos“ duomenys

Socialiniuose tinkluose buvo nutekinta repeticijų vaizdo medžiaga. Pasak EBU, įvyko internetinės transliacijos saugumo pažeidimas.

Europos transliuotojų sąjunga dėl to kreipėsi į teisininkus, praneša metro.co.uk

„Eurovizijos“ direktorius Martinas Greenas teigė, kad jis apgailestauja dėl susiklosčiusios situacijos, kiekvienais metais vis labiau stengiasi sugriežtinti saugumą.

Be to, jis patikino, kad dalį nutekintos medžiagos pavyko pašalinti.

„Deja, jei kas to nori, gali įsilaužti. Liūdna, kad žmonės šitaip elgiasi. Be to, tai tik dar kartą įrodo, kokia šio turinio paklausa“, – kalbėjo direktorius.