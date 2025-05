Prieš 37 metus „Euroviziją“ laimėjusios Celine Dion pasirodymą finale gaubia paslaptis: ar ją išvysime?

Atsakymą gaubia paslaptis. Organizatoriai tyli apie C. Dion atsiųstą vaizdo žinutę, nekomentuoja pranešimų apie jos lėktuvo atvykimą, nors per didžiausio pasaulyje televizijos gyvos muzikos renginio repeticijas buvo leista suprasti, kad Bazelio scenoje dainininkės nebus.

„Mes vis dar palaikome ryšį su Celine Dion. Kaip visada, jos sveikata išlieka mūsų prioritetas“, – penktadienį naujienų agentūrai AFP sakė „Eurovizijos 2025“ atstovė spaudai.

57 metų C. Dion yra pasaulinio garso muzikos dievaitė, pardavusi milijonus albumų ir visame pasaulyje surengusi novatoriškus koncertus, į kuriuos buvo parduoti visi bilietai. Vis dėlto ji niekada nepamiršo, kokį vaidmenį suvaidino dainų konkursas jai pradedant karjerą tarptautinėje arenoje.

Dvidešimtmetė C. Dion buvo menkai žinoma už savo gimtosios prancūzakalbės Kanados Kvebeko provincijos ribų, kai 1988 m. laimėjo „Euroviziją“ kaip Šveicarijos atstovė, pasirodžiusi su daina „Ne Partez Pas Sans Moi“. Tai suteikė Šveicarijai teisę 1989 m. surengti „Euroviziją“, televizijos dainų konkursą atidarė C. Dion su savo laimėjusia daina prancūzų kalba.

Vėliau ji pristatė singlą „Where Does My Heart Beat Now“, taip pradėjusi karjerą anglų kalba, atvėrusią jai kelią į pirmąsias vietas pasaulio populiarumo lentelėse.

2025 m. „Eurovizijai“ sugrįžus į Šveicariją, organizatoriai kreipėsi į C. Dion. Tačiau dainininkei esant silpnos sveikatos ir retai pasirodant viešumoje, tvyro nežinia, ar ji galėtų leistis į širdžiai mielų prisiminimų kelionę.

Penktadienį per pirmąją iš trijų netransliuotų finalo generalinių repeticijų laidų vedėjai sakė: „Labai norėtųsi, kad ji būtų čia su mumis. Deja, ji negali atvykti į Bazelį. Bet mes žinome, kad jos mintys yra su mumis“. Tada buvo pakartota C. Dion vaizdo žinutė, pirmą kartą parodyta per antradienio pusfinalį.

„Užvis labiau norėčiau būti su jumis Bazelyje“, – sakė C. Dion gėlių ir žvakių fone.„Laimėti „Eurovizijos“ dainų konkursą 1988 m. Šveicarijai buvo mano gyvenimą pakeitusi akimirka. Muzika mus vienija – ne tik šį vakarą, ne tik šią nuostabią akimirką. Tai mūsų stiprybė, parama, ji lydi mus, kai mums to reikia“, – sakė dainininkė.

Vis dėlto tai, kas buvo pasakyta per repeticiją, dar negarantuoja, kas gali nutikti finalo vakarą.

Apie ją ištikusį skausmingą, progresuojantį ir nepagydomą autoimuninį sutrikimą C. Dion pirmą kartą pranešė 2022 m. gruodį. Ji buvo priversta atšaukti virtinę pasirodymų, suplanuotų 2023 ir 2024 metais. Tačiau 2024 m. per Paryžiaus olimpinių žaidynių atidarymo ceremoniją dainininkė pateikė staigmeną, surengusi stulbinamą pasirodymą iš Eifelio bokšto.

Ar gali būti, kad vaizdo įrašas ir tai, kas buvo pasakyta per repeticiją, tėra dūmai ir migla? BBC pranešė apie privatų C. Dion lėktuvą Bazelyje, bet negalėjo pasakyti, ar dainininkė juo atskrido. „Eurovizijos“ direktorius Martinas Greenas naujienų agentūrai AFP sakė, kad visa tai pavirto spėlionių žaidimu. „Palaukite ir pamatysite“, – paslaptingai tarstelėjo jis.

„Vis dar yra vilties, kad ji galėtų atvykti. Jei sąžiningai, mes nežinome“, – sakė viena iš laidų vedėjų Sandra Studer, atstovavusi Šveicarijai per konkursą 1991 m., praėjus trejiems metams po C. Dion pasirodymo.