„Eurovizijos“ finale Jungtinė Karalystė fiasko patyrė antrus metus iš eilės: gerbėjai lieja apmaudą

Tai – jau antri metai iš eilės, kai šios šalies atstovai paliekami be taškų viešame balsavime. Šįkart kantri pop stiliaus trijulė – Lauren Byrne, Holly-Anne Hull ir Charlotte Steele – atliko kūrinį „What The Hell Just Happened?“, tačiau, panašu, žiūrovų simpatijų nepelnė.

Nors komisijos balsai padėjo išvengti visiško fiasko bendroje lentelėje, apie aukštas vietas britės galėjo tik pasvajoti. Scenoje netrūko nei vokalinės galios, nei išbaigtos choreografijos – pasirodymas priminė energingą miuziklą. Tačiau auditorijos tai nesužavėjo. Išgirdusios, kad iš žiūrovų gavo nulį balų atlikėjos neslėpė apmaudo ir nusivylimo – akis dengė rankomis.

Netrukus po balsavomo socialiniuose tinkluose netrukus užvirė diskusijos – daugelis fanų atvirai reiškė nusivylimą žiūrovais ir palaikymą grupei.

„Nulis taškų iš žiūrovų... Vau... „Remember Monday“ nusipelnė daugiau... Apmaudu, kad jus taip nuvylė“, – teigė internautas

„Absurdiškas nulis Šveicarijai turėtų šiek tiek paguosti „Remember Monday“ merginas, tai rodo, kad ši grupė gali laimėti bet ką“, – jam antrino kitas.

„Remember Monday“ buvo nuostabios. Nesuprantu visuomenės balsavimo – o Šveicarijai žmonių balsavimas buvo toks pat nedėkingas“, – teigė trečias.

Iš viso Jungtinė Karalystė iškovojo 19 vietą su 88 balais, kuriuos visus surinko žiuri balsai.

Taip buvo nutikę ir praėjusiais metais. 2024-aisiais šiai šaliai atstovavęs Olly Alexanderis buvo laikomas favoritu, tačiau nors ir užėmė 18 vietą, iš žiūrovų taip pat gavo 0 balų.