Birželį Vilniuje koncertuosianti grupė „Skunk Anansie“ po devynerių metų pertraukos išleido naują albumą

Gegužės 23 d., po ilgos 9-erių metų pertraukos, pasirodęs „The Painful Truth“ – įtraukiantis, provokuojantis, galingas ir jausmingas albumas. „Skunk Anansie“ sąžiningai žvelgia į tai, kas jie yra šiandien ir kuo nori tapti. Išvertus į lietuvių kalbą, „skaudi tiesa“ yra daugiau nei vien tik albumo pavadinimas, tai – grupės realybė, atspindinti tai, ką jie patyrė.

Naująjį „Skunk Anansie“ albumą prodiusavo Davidas Sitekas, žinomas dėl savo darbo su grupe „TV On The Radio“. „The Painful Truth“, kurį sudaro 10 kūrinių, yra gaivus, nuoširdus, pakylėjantis ir daugiasluoksnis bei įrodo grupės gebėjimą kurti galingas pop dainas. Šį kartą jų melodijos – dar aštresnės ir stipriau įtraukiančios.

„The Painful Truth“ yra pirmasis „Skunk Anansie“ albumas, išleistas naujai įkurtoje „FLG Records“ įrašų kompanijoje, o jo naujoviškas skambesys nustelbia grupės istorinę karjerą bei ankstesnius multiplatininius pasiekimus. Tai albumas, kuriuo „Skunk Anansie“ susigrąžina savo, kaip vienos įdomiausių, vizionieriškiausių ir svarbiausių britų muzikos grupių, vietą.

Grupės lyderė Skin prisipažino: „Taip, mes esame sukūrę keletą gerų įrašų, bet praėjo daug laiko nuo tada, kai įrašėme puikų albumą. Ir tai yra skaudi tiesa. To suvokimas paskatino mus sukurti tai, kas mano nuomone, nuoširdžiai yra geriausias mūsų albumas.“

„Skunk Anansie“ susikūrė 1994 m. Londone ir yra išties įkvepianti grupė – viena pirmųjų multietninių britų roko grupių, žinoma dėl savo galingo skambesio ir provokuojančių dainų tekstų. Grupė, kurios priešakyje – charizmatiška ir energinga vokalistė Skin, derina alternatyvųjį roką su pankroko ir metalo elementais. Jie išlieka viena svarbiausių ir įtakingiausių savo eros grupių.

Per pirmuosius septynerius savo gyvavimo metus „Skunk Anansie“ išleido tris studijinius albumus – „Paranoid & Sunburnt“ (1995), „Stoosh“ (1996) ir „Post Orgasmic Chill“ (1999), o 1999 m. grupė buvo pagrindine „Glastonbury“ festivalio žvaigžde. Po to, 2001 m., jie padarė pertrauką, tačiau 2009 m. vėl susibūrė, įrašė naujos muzikos ir surengė turą. Buvo išleisti studijiniai albumai „Wonderlustre“ (2010), „Black Traffic“ (2012), „Anarchytecture“ (2016) ir hitai „Charity“, „Hedonism“, „Selling Jesus“, „Weak“. 2019 m. grupė pažymėjo savo 25-ąjį gimtadienį išleisdama gyvo garso albumą „25LIVE@25“, kuriame –geriausios dainos iš jų šešių studijinių albumų. Per savo karjerą „Skunk Anansie“ pardavė daugiau nei penkis milijonus įrašų visame pasaulyje.

Jau netrukus, birželio 20 d., Lietuvos publika turės galimybę savo akimis įsitikinti, kodėl gyvi „Skunk Anansie“ pasirodymai laikomi vienais labiausiai emociškai įkraunančių pasaulyje, kai sceną užvaldo neapdorota, neprijaukinta ir provokuojanti energija.