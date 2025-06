Britų „shame“ pasirodymas suplanuotas naujoje „Kablys“ versijoje. Galima tik įsivaizduoti, kaip „shame“ gyvai skambės ir taškysis šiame ikoniniame pastate Kauno gatvėje.

„shame“ groja taip, tarsi rytojus neegzistuotų. Šie roko muzikos vilkai iš Pietų Londono – jauni, alkani ir pavojingai geri. Turinys ir „shame“ energija visuomet nuneša viską ir visus. „Tai grupė, suprantanti gyvo pasirodymo esmę ir tai gerai žino tie, kurie matė prakaitu permirkusius „shame“ koncertus“, – teigia muzikos leidinys „NME“.

„shame“ neišvengiamai persipynę su „King Gizzard & The Lizard Wizard“, „Viagra Boys“, „Fontaines D. C.“, „black midi“, „Gilla Band“, „Sleaford Mods“ ir kitais aktualiais vardais.

Muzikos agentūros „8 Days A Week“ kvietimu „shame“ Lietuvą aplankys jau antrą kartą. „You can stop trying to AI shame playing in a Lithuanian prison, we saved you the time and did it anyway. This meat ain't fresh anymore. Enjoy your (sun)day, folks“, – sakė „shame“ pasirodydami gyvai sostinėje prieš keletą metų.

Nuo pat pradžių „shame“ ieško šviesos nepatogiuose prieštaravimuose, turi daug ambicingų idėjų, jėgų ir talento jas įgyvendinti. Savo kūryboje jie nuolat griauna nusistovėjusias normas – tai jaunų žmonių balsas, siekiantis perimti kontrolę, nuplėšti uždangą ir atskleisti pasaulį tokį, koks jis yra iš tikrųjų.

Priešindamiesi jie savo pažeidžiamumą išnaudoja kaip stipriąją pusę. Pradinę post-punk kryptį grupė pakeitė eklektiškais įkvėpimo šaltiniais: aštriais Lou Reedo pastebėjimais ar melodingesniais '90s vokiečių Blumfeld kūriniais.

Naują albumą „Cutthroat“ grupė „shame“ pristato savotišku manifestu:

1. „Cutthroat“ yra beprotiška kelionė be stabdžių.

2. Skirta dar nepatyrusiems vairuotojams, kurie lekia greitai, nes taip smagiau.

3. Šią kelionę varo alkis kažko geresnio ir tie, kurie tau sakė, kad nieko nenusipelnei.

4. Tai instinktyvu. Tai tikra. Jokių atsiprašymų. Tai kaip tas žmogus, kuris ateina į vakarėlį nekviestas.

5. Kai tave stumia žemyn, nėra nieko kito, tik kilti aukštyn. Kai nieko neturi, neturi ir ką prarasti.

„shame“ apie naują albumą „Cutthroat“, kuris pasirodys rugsėjo 4 d. Jemo Britų roko bangos vedliai „shame“ kuria ne tik muziką, bet ir naudoja savo balsą, išreikšti prasmingas pozicijas. „shame“ koncertai nėra išlaižyti performansai – jie tiesioginiai, aštrūs ir konfrontaciniai.

Muzikos agentūros „8 Days A Week“ kvietimu Vilniuje vien šį sezoną taip pat gyvai gros „Eagles of Death Metal“, grandson, „Viagra Boys“, Denzelis Curry, Kamasi Washingtonas, Nilüfer Yanya, „Warmduscher“, Michelle Gurevich ir Yellow Days.