Gregory Porteris – Palangoje: liko mažiau nei mėnuo iki vienintelio „Grammy“ laureato koncerto Lietuvoje

Gregory Porteris laikomas vienu didžiausių šiuolaikinės džiazo scenos atlikėjų, užkariavęs tiek kritikus, tiek klausytojus. Pasaulinę šlovę pelnęs atlikėjas yra tituluojamas kaip „Antrasis geriausias Amerikos džiazo dainininkas“ po Louiso Armstrongo.

Su kiekviena daina G. Porteris tarsi pasakoja savo gyvenimo istoriją, kupiną dvasinių ieškojimų, gilių išgyvenimų ir autentiškos kūrybos.

Koncerte Palangos koncertų salėje gerbėjai turės unikalią progą išgirsti naujausius Porterio kūrinius ir jau klasika tapusias dainas, kurios sukūrė jam vardą visame pasaulyje. Skambės tokie kūriniai kaip: „Hey Laura“, „Liquid Spirit“ ir „No Love Dying“.

G. Porterio kūrybinis kelias pasižymi ypatingu balansu tarp džiazo tradicijų ir šiuolaikinės muzikos. Jis talentingai sujungia klasikinį džiazo skambesį su soulo ir gospelo elementais, atskleisdamas šių žanrų emocinį gilumą. Jo albumai „Liquid Spirit“ ir „Take Me to the Alley“ yra tapę pasauliniais hitais, o už juos Porteris pelnė ne vieną prestižinį apdovanojimą, įskaitant „Grammy“.