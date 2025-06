Naujienų pažėrusi grupė „Kamanių šilelis“: „Didžiausias pasipriešinimas nerimui – gyventi“

Išleisdami naują dainą „kamanių šilelio“ nariai prasitarė norintys palikti erdvės kiekvienam žmogui ją išgyventi asmeniškai savaip interpretuojant tekstą. Vis dėlto dalindamiesi savo patirtimis apie dainos gimimą Kamilė ir Mantas sako, kad prie jos atsiradimo prisidėjo noras pasipriešinti neramiam metui geopolitine prasme. „Kai manęs nebus“ gimė kaip pasipriešinimas nerimui, kuris vieną užplūsta dėl karo ar mirties baimės, kitą – dėl kitokių sudėtingų gyvenimo situacijų“, – dalinasi Kamilė ir Mantas.

Menas kaip įrankis telkti žmones, juos įkvėpti ir palaikyti

Pasak „kamanių šilelio“, nerimas paskatino permąstyti kūrybos, meno prasmę: „Atėjo toks suvokimas, kad reikia labai sutelkiančio, dvasią keliančio meno, ir natūraliai atėjo noras vystyti būtent šią dainą: dar kartą prisiminti ir savo, ir „kamanių šilelio“ lietuviškas šaknis, vėl integruoti tam tikrą lietuvių liaudies motyvą“, – sako Kamilė. „Tikrai matau meno prasmę vienijant ir telkiant, įkvepiant viltį ir palaikant žmogų“, – priduria Mantas.

Anot dueto, būtent tokie patyrimai, kai atrodo, kad pasaulis baigiasi, atskleidžia didžiausią potencialą kažkam mūsų gyvenime pražysti.

„Ši daina yra apie patį gyvenimą. O didžiausias pasipriešinimas šiuo metu yra gyventi savo gyvenimus, burtis, džiaugtis, dainuoti drauge, būti kartu – mums dainuojant šią dainą ir kyla toks jausmas“, – sako Kamilė.

Klipą filmavo šalia režisieriaus senelio namo

„Kai manęs nebus“ dainos klipą režisavo Adomas Kaikaris. „Kamanių šilelis“ dalijasi, kad Adomas giliai pajuto dainos prasmę, daugiasluoksniškumą, o jo žvilgsnis apskritai sugeba perteikti šiuolaikinio žmogaus matymą.

Pats Adomas papasakojo, kad klipo idėja gimė pamažu, giliai įsiklausant į dainos melodiją ir tik vėliau gilinantis į žodžius.

„Muzikoje jautėsi šiluma, pakelianti emocija, o melodija įnešė ir šiek tiek melancholijos. Kilo įvairūs gamtos vaizdiniai, kuriuos mačiau būtent per VHS kameros filtrą. Taip gimė centrinė klipo idėja: žmogus vardina aplinkinius objektus tam, kad nusiramintų, įsižemintų. Užfiksuojami paprasti, bet tuo paprastumu ir gražūs momentai. Be to, šį klipą nusprendėme filmuoti šalia mano senelio namo – maudynių scena klipe vyksta ten, kur dažniausiai pats atidarau maudynių sezoną. Buvo labai artima“, – dalinosi Adomas.

„Kai manęs nebus“ – didžiulės komandos darbas

Mantas pasidalino, kad šioje dainoje norėjo išgauti nostalgišką 80-ųjų skambesį:

„Norėjau, kad daina dėrėtų su tribal bei folk elementais. Taip pat jutau, kad prasminga būtų įrašui apjungti kuo daugiau muzikantų – taip gimė idėja ją įrašyti kartu su choru bei gyvomis būgnų bei sintezatoriaus partijomis. Labai dėkojame GospelJonai chorui, būgnininkui Adui Gecevičiui ir pianistui Giedriui Nakui už tai, kad kartu sukūrėme šią dainą.“

Tuo tarpu Kamilė papasakojo, kad didžiulė kūrybinė komanda – nuo stilistės ir grimerės iki pačių atlikėjų – kartais tiesiog imdavo kalbėtis tyrinėdami dainos prasmę:

„Gražiausia buvo matyti, kaip daina liečia komandos narius. Man tai buvo labai brangu. Brangu ir tai, kad šiame klipe sutiko pasirodyti ansamblis „Lietuva“.

„Kamanių šilelis“ prasitaria, kad išleisdami šią dainą jaudinasi, nes tai – pirma nauja daina po poros metų pertraukos (2023-ųjų birželį grupė išleido albumą „Žiūrėti į saulę“). „Visada yra baisu parodyti savo kūrybą, bet kai esi dalinimosi inercijoje, yra daug paprasčiau. Dabar tas vertinimas gal kiek baugesnis“, – užsimena duetas.

„Kai manęs nebus“ gyvai pirmą kartą galėsite išgirsti birželio 14 dieną, kuomet „kamanių šilelis“ surengs vienintelį savo solo koncertą Vilniuje šią vasarą VU Botanikos sodo Vingio skyriuje.

„Kamanių šilelis“ – režisierės, vienos iš Nacionalinio dramos teatro meno vadovių Kamilės Gudmonaitės ir teatro bei kino aktoriaus, Auksinio scenos kryžiaus laureato Manto Zemlecko sudaroma indie folk stiliaus grupė. Ji iki šiol yra išleidusi keturis albumus: 2014 m. pasirodė jų debiutinis albumas „Viskas teka“, 2017 m. – antrasis albumas pavadinimu „Namai“, 2020 m. – „9“, o 2023 metų vasarą grupė išleido savo naujausią albumą „Žiūrėti į saulę“. Visi albumai sulaukė pripažinimo tarp alternatyvios muzikos mėgėjų ir kritikų. Žymiausias „kamanių šilelio“ kūrinys „Aš nieko nežinau“ yra surinkęs 1,3 milijono peržiūrų „YouTube“ muzikos dalinimosi ir klausymosi platformoje.