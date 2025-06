„Daddy Was A Milkman“ paminėjo kūrybos dešimtmetį ypatingu koncertu Vilniaus Kalnų parke

Pradėti renginį buvo patikėta DJ Paipcei, kuri publiką šildė ritmingais garsais iš savo pulto – jos pasirodymas truko beveik valandą ir paruošė sceną pagrindinei vakaro žvaigždei.

Scenoje pasirodęs „Daddy Was A Milkman“ (tikrasis vardas Ignas Pociūnas) savo klausytojams dovanojo galingą ir emocionalų koncertą, kurio metu skambėjo tiek naujojo albumo dainos, tiek gerbėjų jau seniai pamėgti kūriniai. Į sceną atlikėjas atlikti keletą kūrinių kartu, taip pat pakvietė ir savo gera bičiulį, gitaros virtuozą, Gints Smukais.

„Dešimt metų kurti ir dalintis muzika – niekad apie tai net nesvajojau. Neskaičiavau tų metų, jie tiesiog patys sukrito, mėgaujantis kiekviena daina ir koncertu. Tačiau supratau, kad jeigu pats sau šventės nesusikursi, niekas už tave to nepadarys,“ – dalinosi „Daddy Was A Milkman“.

Per kūrybos dešimtmetį „Daddy Was A Milkman“, pelnė ne tik klausytojų meilę, bet ir daugybę muzikos apdovanojimų. Atlikėjas garsėja melodingais kūriniais, jautriai įkvėptomis dainų istorijomis ir unikalia energija, kurią skleidžia scenoje. Kiekvienas jo koncertas tampa ypatingu vakaru, kupinu šviesos, muzikos ir emocijų.

Prieš dešimt metų debiutavęs „Daddy Was A Milkman“ greitai pelnė melomanų ir muzikos kritikų simpatijas. Geriausias to įrodymas – anšlaginiai koncertai. Pradedant 2016 m. vasarą vykusiu debiutinio albumo „Daydreaming“ pristatymo koncertu ir baigiant didžiausiais karjeroje tapusiais pasirodymais Trakų pilyje, taip pat didžiausiose šalyje „Žalgirio“ arenoje. Scenos naujoką puikiai įvertino ne tik muzikos mylėtojai – „M.A.M.A.“ ceremonijoje „Daddy Was A Milkman“ pelnė „Metų proveržio“ ir „Metų elektronikos“ apdovanojimus.

„Daddy Was A Milkman“ yra vienas iš nedaugelio mūsų šalies atlikėjų, kurie sėkmės sulaukė ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Be to, kad atlikėjo dainas dažnai transliuoja užsienio radijo stotys, „Daddy Was A Milkman“ yra bene vienintelis mūsų scenos atstovas, surengęs anšlaginius koncertus Rygos klube „Palladium“ ir Rygos arenoje.

Paskutiniai „Daddy Was A Milkman“ koncertai praeitais metais, Klaipėdos dramos teatre ir Vilniaus LVSO koncertų salėje tapo tikra sensacija – visi bilietai buvo išpirkti dar daugiau nei prieš mėnesį iki pasirodymų. Šiemet atlikėjas taip pat išleido naująjį albumą „Quite Something“.