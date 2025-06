Mantas Stonkus prisiminė sukilusią pavydo bangą: „Mačiau, kaip Gelminė su Jankevičium bučiuojasi“

Interviu artistu save vadinantis Mantas Stonkus į kairę-dešinę nesišvaisto. Atėjo metas, kai gali rinktis. Ir tai daro. Naujausiame tinklalaidės „Akis į akį su Arūnu Valinsku“ epizode Mantas toks, kokio daug kas dar nematė. Be personažų, be kaukių, be šaržų. Čia jis kalbėjo apie dalykus, kuriuos dažniausiai nutyli – apie vaikystę, meilę, skyrybas, tėvystę ir vidinį nerimą, kurio nesumažina nei šlovė, nei gyvenimo patogumai.