Į Lietuvą atvykstantis Calumas Scottas įvertintas prestižiniu muzikiniu apdovanojimu

Šis išskirtinis įvertinimas skiriamas tiems atlikėjams, kurių kūryba perkopė vieno milijardo perklausų ribą muzikos klausymosi platformose tik Jungtinės Karalystės (JK) teritorijoje, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Dar daugiau emocijų šiai progai suteikė netikėtas momentas – apdovanojimą iškilmingos ceremonijos metu „Universal Music Group“ būstinėje Londone C. Scottas įteikė jo mama Debbie Scott.

„Man tai be galo didelė garbė. Būti tarp tokių išskirtinių atlikėjų, kurių klausydavausi augdamas, tai atrodo visiškai nerealu. O kad apdovanojimą man įteikė mama – pati svarbiausia mano karjeros palaikytoja – padarė šią akimirką dar ypatingesnę. Esu nuoširdžiai dėkingas visiems savo gerbėjams, kurie palaiko mane nuo pat pradžių. Nekantrauju susitikti su jumis koncertuose jau šį rudenį“, – sakė C. Scottas, atsiimdamas apdovanojimą.

Tarp populiariausių C. Scotto kūrinių – „Dancing On My Own“, surinkęs daugiau nei 330 milijonų perklausų JK, bei „You Are The Reason“, perkopęs 260 milijonų perklausų ribą.

Apdovanojimas „BRIT Billion Award“ buvo įsteigtas 2023 metais ir jį jau pelnė tokios muzikos legendos kaip „Queen“, Whitney Houston, „The Rolling Stones“, ABBA, taip pat šiuolaikinės žvaigždės Lewis Capaldi, Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Camila Cabello ir Raye. Šis įvertinimas pabrėžia srautinių muzikos klausymosi platformų įtaką muzikos vartojimui – 85 proc. visos įrašytos muzikos JK šiandien yra klausoma būtent tokiu būdu.

Šiuo metu C. Scottas intensyviai dirba prie trečio studijinio albumo „Avenoir“, kuris bus pristatytas jau rugsėjo 12 d. Atlikėjas taip pat surengs „The Avenoir Tour“ pasaulinį koncertinį turą, kurio metu taip pat aplankys ir Lietuvą – spalio 31 d. surengs savo koncertą Kauno „Žalgirio“ arenoje.