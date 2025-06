Roko šventė Vilniuje: „Avenged Sevenfold“ koncertas sudrebino kalėjimo sienas

Koncertą pradėjo energija trykštanti „Ignite“ – punk ir hardcore kolektyvas iš Kalifornijos, kuris nuo pirmųjų akordų įtraukė publiką ir, atrodė, net „išvaikė“ lietaus debesis virš kalėjimo kiemo.

Jų pasirodymas buvo tarsi ugnies įžiebimas, kuris paruošė publiką pagrindinei vakaro žvaigždei. Scenoje pasirodžiusi „Avenged Sevenfold“ griausmingai pradėjo savo pasirodymą, lydimi susirinkusiųjų triukšmo.

Grupė atliko tiek naujus kūrinius, tiek legendinius hitus iš tokių albumų kaip „City of Evil“, „Nightmare“ ir „Hail to the King“.

„Avenged Sevenfold“ kelionė į muzikos olimpą prasidėjo 1999 m. Kalifornijos mieste Huntington Byče.

Grupės įkūrėjai – vokalistas M. Shadows, gitaristai Synyster Gates ir Zacky Vengeance bei būgnininkas The Rev – dar paauglystėje sukūrė unikalų skambesį, kuris sujungė sunkiojo metalo ir roko energiją.

Šiuo metu grupės sudėtį papildo būgnininkas Brooks Wackerman, į kolektyvą įsiliejęs 2015 m., ir bosinės gitaros virtuozas Johnny Christ, kuris prie grupės prisijungė dar 2002 m. Kiekvienas grupės narys į muziką įneša savo unikalius sugebėjimus, o būdami kartu jie sukuria nepakartojamą harmoniją ir energiją, kuri spinduliuoja tiek savo dainose, tiek gyvuose pasirodymuose.

„Avenged Sevenfold“ garsėja kaip grupė, kuriai niekada netrūko drąsos eksperimentuoti ir kurti. Iki šiol grupė visame pasaulyje pardavė daugiau nei 12 milijonų albumų kopijų, o du jų albumai – „Nightmare“ (2010 m.) ir „Hail To The King“ (2013 m.) užėmė pirmąsias vietas prestižiniame „Billboard“ Top 200 albumų sąraše.

Grupės kūriniai ir singlai taip pat susilaukė ypatingos sėkmės – „YouTube“ platformoje šiuo metu grupės vaizdo klipai turi surinkę daugiau nei milijardą peržiūrų, o „Spotify“ grupė taip pat gali pasigirti milijardu perklausų.

Roko muzikos gigantai taip pat buvo įvertinti „Best International Band“ ir „Best Live Band“ kategorijose, o 2023 metais jie buvo nominuoti prestižiniam „Grammy“ apdovanojimui.

2023 m. grupė išleido naujausią savo albumą „Life Is But a Dream.... „ kuris grupei tapo tikru kūrybiniu lūžiu. Įkvėptas prancūzų egzistencializmo idėjų, albumas tyrinėja žmogaus egzistencijos prasmę, gyvenimo laikinumą ir dvasines keliones.

Muzikiniu požiūriu tai – futuristinis roko ir metalo šedevras, kuriame gausu orkestrinių intarpų, netikėtų struktūrinių posūkių ir novatoriškų garsų. Tokie kūriniai kaip „Nobody“ ir „We Love You“ įrodo, kad grupė ne tik nepaiso muzikos žanrų ribų, bet ir nuolat plečia jų apibrėžimą.

Vienintelį grupės „Avenged Sevenfold“ pasirodymą Lietuvoje pristatė didžiausias renginių organizatorius Baltijos šalyse „Live Nation Lietuva‘‘.

Avenged Sevenfold – A Little Piece Of Heaven: