Iš „The Roop“ – Ispanijoje gimusi naujiena: pademonstravo pasikeitusį įvaizdį

THE ROOP pristato vasarišką dainą „Chica Chico“. Tai ispaniškais ritmais pulsuojantis kūrinys, kurio ypatingas muzikinis klipas buvo filmuotas Sevilijoje, Ispanijoje.

„Daina kalba apie džiaugsmą, vienybę bei gyvenimo grožį. Norėjome, kad vizualinė dalis atspindėtų tą pačią dvasią. Galvojome, kur galėtume tai užfiksuoti ir atsakymas atėjo pats – Sevilijoje!“, – pasakojo grupės lyderis Vaidotas.

Kiekvienais metais Sevilijoje vyksta didžiulė šventė – „Feria de Abril“ – festivalis, skirtas gyvenimui, grožiui ir draugystei. Moterys specialiai šiam renginiui siuvasi sukneles, o vyrai pasipuošia kostiumais.

„Nuvykę grožėjomės įspūdinga miesto architektūra bei šventėje pamatėme daug šypsenų, gražių rūbų, jautėme laisvės ir draugiškumo alsavimą. Tikrai nuostabus renginys“, – įspūdžiais dalinosi gitaristas Mantas.

Įdomu tai, kad žmonės buvo nepaprastai atviri – jie prieidavo prie THE ROOP, klausinėdavo, norėdavo nusifotografuoti kartu. Kai kurie visai nesidrovėjo ir net pakvietė spontaniškam šokiui.

„Teko ir man, intravertui, šokti kartu! Tačiau nesigailiu, buvo išties smagu! Žmonių atvirumas ir nuoširdumas mus tikrai sužavėjo. Užfiksavome nuotaiką, kuri puikiai atitinka dainos dvasią: „One love, one life, one sun“ („Viena meilė, vienas gyvenimas, viena saulė)“,– šypsojosi būgnininkas Robertas.

„Chica Chico“ Klipą režisavo Indrė Juškutė, su kuria grupė dirbo prie „On Fire“, „Love Is All We Got“ ir „Kalėdų Atviruko“ muzikinių klipų. Gražus bendradarbiavimas jau skaičiuoja penktus metus. Be to, Indrė taip pat kuria dokumentinį filmą apie THE ROOP gyvenimą. Kuris pasirodys po kelių metų.

Daina „Chica Chico“ yra iš neseniai išleisto naujo THE ROOP albumo „Momentum“, kurį galima rasti visose muzikos platformose bei įsigyti CD ar plokštelės pavidalu.