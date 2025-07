Didžiausias roko šou Lietuvoje: skelbiamas „Guns N’ Roses“ pasirodymo laikas

Kartu su „Guns N’ Roses“ turo „Because What You Want What You Get Are Two Completely Different Things“ koncerte Kaune pasirodys ir „Public Enemy“ – legendinė amerikiečių hiphopo grupė, susikūrusi 1985 metais ir laikoma viena įkoniškiausių hiphopo istorijoje. Kauno ir visos Lietuvos roko gerbėjų laukia daugiau nei koncertas, bet tikras muzikos spektaklis.

Šiandien oficialiai paskelbti koncerto pasirodymų laikai: duris Kauno Dariaus ir Girėno stadionas atveria 17:00 val., o pirmieji scenoje, 19:00 val. pasirodys „Public Enemy“.

20:15 val. didžiausiame stadione Baltijos šalyse išvysime ir legendinius „Guns N’ Roses“, kurių pasirodymas truks net 3,5 val.

Grupė, kurios vardas tapo roko sinonimu

1985 metais Los Andžele susibūrusi „Guns N’ Roses“ ne tik sukrėtė pasaulinės muzikos sceną, bet ir sukūrė naują roko erą. Jų debiutinis albumas „Appetite for Destruction“ (1987) iki šiol laikomas vienu įtakingiausių visų laikų roko albumų.

Jam taip pat yra suteiktas ypatingas statusas: muzikos istorijoje albumas yra įvardinamas ne tik kaip geriausiai parduotas JAV debiutinis albumas, bet ir puikuojasi 11-oje vietoje pagal visų laikų pardavimus JAV istorijoje. Pirmasis singlas „Welcome to the Jungle“ atvėrė grupės kelią į šlovę, o „Sweet Child O’ Mine“ tapo jų pirmuoju hitu, pasiekusiu pirmąją vietą „Billboard Hot 100“ tope.

Per beveik keturis dešimtmečius „Guns N’ Roses“ pelnė dešimtis prestižinių apdovanojimų, įskaitant „MTV Music Awards“, „American Music Awards“ bei buvo įrašyti į „Rokenrolo šlovės muziejų“ („Rock and Roll Hall of Fame“). Grupė yra pardavusi daugiau nei 100 milijonų albumų vienetų visame pasaulyje įtvirtinusi savo vardą tarp visų laikų populiariausių muzikos grupių.

Legendiniai grupės nariai – unikalus ir nepakeičiamas derinys

Šiuo metu „Guns N’ Roses“ sudaro: Axl Rose – pagrindinis vokalistas ir nepakeičiamas grupės lyderis, garsėjantis savo galingu balsu bei energingais pasirodymais, „Slash“ – pagrindinis gitaristas, žinomas dėl savo ikoniškų solo partijų ir unikalaus grojimo stiliaus, Duff McKagan – bosinės gitaros meistras, Richard Fortus – gitaristas, prisijungęs prie grupės 2002 m. ir įnešęs naujo ir unikalaus skambesio. Taip pat – būgnininkas Frank Ferrer, klavišininkas Dizzy Reed – klavišininkas, ir antroji klavišininkė Melissa Reese .

Ši sudėtis – tobulas derinys, apjungiantis klasikinį grupės skambesį su naujais elementais, atspindinčiais šiuolaikinės muzikos tendencijas.

Nauji hitai ir nesenstančios klasikos

Kauno Dariaus ir Girėno stadiono scenoje „Guns N’ Roses“ ne tik atgaivins visame pasaulyje mėgstamus hitus, kaip „November Rain“, „Knockin' on Heaven's Door“, „Paradise City“, bet ir pristatys naujus kūrinius iš pastarųjų metų, tokius kaip „Hard Skool“ ir „Absurd“.

„Guns N’ Roses“ yra vieni iš didžiausių pasaulio roko gigantų rengiantys pasirodymus tik didžiausiuose stadionuose ar koncertų arenose. Grupės pasirodymai garsėja ne tik nepriekaištingu atlikimu, bet ir galingu vizualiniu šou – šviesos, lazeriai, pirotechnika ir moderniausios technologijos padaro kiekvieną „Guns N’ Roses“ pasirodymą tikru reginiu. Nėra abejonių, kad gerbėjai Kaune, liepos 10 d. taps istorinio ir vieno įsimintiniausio visų laikų roko šou liudininkais.

Vienintelis „Guns N’ Roses“koncertas Lietuvoje ir Baltijos šalyse įvyks 2025-ųjų metų liepos 10-ąją dieną Kauno Dariaus ir Girėno stadione. Legendinių roko ikonų pasirodymą pristato didžiausias renginių organizatorius Baltijos šalyse „Live Nation Lietuva“.