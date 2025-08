Kauną sudrebino įspūdingas Robbie Williams koncertas: iš atlikėjo – siurprizai ir pagyros Lietuvai

Vienas iš charizmatiškiausių ir scenos energija trykštančių atlikėjų dar kartą parodė, kodėl jau daugiau nei 25 metus karaliauja muzikos viršūnėse. Tai buvo jau ketvirtoji atlikėjo viešnagė Lietuvoje.

Renginį pradėti buvo patikėta britų grupei „The Lottery Winners“. Ekcentriškoji ketveriukė iš Jungtinės Karalystės energingai įaudrino publiką, o galiausiai visus sukėlė ant kojų. Užtikrintai įkaitinę atmosferą, jie perdavė estafetę pagrindinei vakaro žvaigždei.

Pirmasis Robbie Williams pasirodymo akcentas buvo išties įspūdingas – atlikėjo energija tiesiog sprogo kartu su galingu atidarymo kūriniu „Rocket“.

Po jo iškart sekė ir kitas ne ką mažiau stiprus kultinis hitas „Let Me Entertain You“, kurį susirinkusieji pasitiko garsiais šūksniais, tačiau gerbėjų laukė dar didesnė staigmena – atlikėjas atliko netikėtą akrobatinį triuką. Virvės pagalba Robbie Williams pakilo į scenos viršų ir nusileido galva žemyn.

Legendinio atlikėjo koncerte Kaune netrūko nei nostalgijos, nei staigmenų – programa buvo išskirtinai įvairi. Ne ką mažiau įspūdinga buvo ir Robbie grupės pristatymo akimirka.

Atlikėjas kreipėsi į kiekvieną savo komandos narį asmeniškai ir paprašė jų pagroti ištraukas iš garsių, visiems atpažįstamų kūrinių. Kauno Dariaus ir Girėno stadione tuo metu nuaidėjo legendinės dainos: „Sweet Child O' Mine“, „Sweet Dreams“, „Crazy in Love“ ir daugelis kitų.

Koncerto eigoje atlikėjas taip pat džiugino savo kūriniais „Rock DJ“, „Supreme“, ir jau legendinėmis tapusios, „Feel“, „Love My Life“,„She’s the One“ ir „Angels“. Būtent pastarąją dainą atlikėjas pasirinko finalui – ja ir užbaigė savo grandiozinį šou.

Viso pasirodymo metu Robbie aktyviai bendravo su publika – ne tik kvietė dainuoti kartu, bet ir dalijosi šmaikščiais pastebėjimais, aštriu humoru, atviromis emocijomis bei nuoširdžiais komplimentais Kaunui.

Atlikėjas pabrėžė, jog atmosfera ir tokios žiūrovų emocijos, kurias sukūrė dešimtys tūkstančių susirinkusiųjų, yra būtent tai, ko jis tikėjosi iš gerbėjų Lietuvoje. Koncerte netrūko ir itin jautrių akimirkų – Robbie Williamsas nuoširdžiai dalijosi savo asmeninėmis kovomis su sveikatos problemomis, atvirai pasakodamas apie patirtus išbandymus. Jis priminė visiems, kaip svarbu gyventi čia ir dabar, nes būtent ši akimirka yra brangiausia ir svarbiausia.

Iki šiol „BRITPOP“ jau apsilankė 16 miestų, 11-oje šalių, tarp jų – Londone, Amsterdame, Barselonoje, Vienoje, Kopenhagoje, Paryžiuje, Miunchene, Berlyne ir kituose Europos miestuose. Kaunas ir didžiausias stadionas Baltijos šalyse buvo jau 17-oji turo stotelė.

Kiek anksčiau buvo skelbiama, kad pagyrų atlikėjo šou negailėjo ir didžiausi britų informaciniai portalai ir žiniasklaida. „The Scotsman“ gyrė meistrišką Robbie Williams sugebėjimą kalbėti apie asmenines kovas – nuo ADHD iki nerimo ir tuo pat metu žavėti masinę publiką šiluma, humoro jausmu ir hitų gausa.

„The Telegraph“ šį koncertą pavadino bene įspūdingiausiu ir teatrališkiausiu šou, kokį tik esame matę, „The Guardian“ pastebėjo, kad Robbie Williams scenoje spinduliuoja karališku pop žvaigždės švytėjimu ir įvardija jį kaip „King of Entertainment“.

Tuo tarpu „The Independent“ pabrėžė vizualinę bei konceptualią šou pusę – nuo įžanginio vaizdo įrašo apie technologijų įtaką popkultūrai iki dirbtinio intelekto panaudojimo.

Robbie Williamso koncertai garsėja ne tik muzika, bet ir charizmatišku sugebėjimu užmegzti ryšį su kiekvienu klausytoju – susirinkusi publika visada išeina su šypsena ir jausmu, jog dalyvavo tikroje muzikos šventėje. Kaip sako pats alikėjas – „Cringe is the new cool“. Ir būtent šis atvirumas bei saviironija daro jį ypatingu.

Minint 25 metų solo karjeros jubiliejų, 2022 metais Robbie pradėjo didelį koncertinį turą po Europą, kur pristatė naujai aranžuotus savo hitus kartu su orkestru – atlikėjas neaplenkė ir Lietuvos. Tą kart į superžvaigždės šou Kauno „Žalgirio“ arenoje buvo išpirkti visi bilietai vos per pirmąją oficialios prekybos valandą.

Robbie Williams – Love My Life:

2024 m. Robbie Williams pasirodė ir kino ekranuose, pristatydamas biografinį filmą „Better Man“. Šiame filme atvirai pasakojama apie atlikėjo gyvenimą už scenos ribų – nuo asmeninių iššūkių ir priklausomybių iki kovos su psichologinėmis problemomis bei ryžto atrasti gyvenimo pusiausvyrą. „Better Man“ leidžia gerbėjams suprasti Williamso kelią į sėkmę, jo vidinius demonus bei kelionę link savęs atradimo. Šis filmas – tai intymi istorija apie žmogaus stiprybę ir drąsą siekti laisvės, nepaisant sudėtingų gyvenimo išbandymų.

Britų popmuzikos legendos pasirodymą pristatė didžiausias renginių organizatorius Baltijos šalyse „Live Nation Lietuva‘‘.