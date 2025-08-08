Atlanta pristatė svarbią naujieną: jos surengtoje šventėje – būrys žinomų žmonių

„Ši daina jau kelis mėnesius buvo mano širdyje, mintyse. Laukėme progos ją parodyti. Man tai – ypatingai jaudinantis momentas, nes kūrinys „Atsiliepsiu“ nėra kažkurios senos dainos atgaivinimas ar duetas: tai visiškai nauja daina, pasirodanti po daug metų ir ji skamba taip, kaip aš pati šiandien noriu skambėti“, – sako Atlanta.
Tai buvo dainininkės sau pačiai išsikelta sąlyga – jei jau muzikinė kelionė tęsiasi, ji negali sukti rato vien savo senų hitų pasaulyje. Paskatinimu tapo ir muzikinis televizijos projektas „Dainuoju Lietuvą“, kuriame Atlanta pasirodė su Vytauto Lukočiaus vadovaujamu orkestru „Vilnius Sinfonietta“ ir sulaukė muzikos profesionalų raginimo kurti toliau.
Azartiškas užsidegimas dainininkę atvedė į žinomo ir vertinamo muzikos prodiuserio Fausto Venckaus studiją. Mintyse Atlanta ieškojo žmogaus, kas galėtų sukurti dainą, kuri būtų jos sielos muzika.
„Keliai suvedė su nuostabiomis Nombeko Auguste Khotseng ir Elena Jurgaityte – jos yra kūrinio „Atsiliepsiu“ autorės, – pasakoja Atlanta. – Labai džiaugiuosi tarp mūsų užsimezgusiu ryšiu, nes tai nebuvo daina, kurią merginos jau turėjo stalčiuje ir tiesiog pasidalino: jos išanalizavo seną mano kūrybą ir sukūrė šiuolaikišką dainą, išlaikančią tempo, nuotaikos ir sąskambio balansą. Šioje dainoje aš tikrai išgirdau save. Nuo pirmų sekundžių man labai patiko, „Atsiliepsiu“ yra būtent tai, ko norėjau!“
Pasak Atlantos, tai – ir meilės, ir tikros draugystės daina, kai drąsini artimą žmogų, kad ir tamsiausią naktį jis – ne vienas: „Manau, kad šiuolaikiniame skubėjimo pasaulyje trūksta tikro bendravimo, tikro santykio, atsiliepimo, dėmesio draugui, žmogui. Ir patys nepamirškime atsiliepti, kai į mus kreipiasi, ir kitąsyk pirmi pasiūlykime bendravimą, draugystę, pasakykime gražų žodį. Apie tai yra kūrinys. Ir, žinoma, apie meilę, nes juk gražiausius žodžius skiriame tiems, ką mylime, kas mums yra brangūs.“
„Atsiliepsiu“ vaizdo klipas – lyg šios dainos įkvėpimo paieškos. Jo filmavimui pasirinktas vaizdingas Komo ežeras, ant kurio krantų meniškos sielos žmogui išties lengva pagauti mūzą. „Mūsų ilgamečiai draugai ir partneriai ten turi vilą. Kalbėjomės apie tai, kad Lietuvoje darbus šią vasarą vis sukliudo lietingas oras. Jie pusiau juokais, pusiau rimtai pasiūlė atvažiuoti prie Komo ežero, kur nėra nė debesėlio. Paskambinau operatoriui, režisieriui Aurimui Šidiškiui. Rekordiškai greitai subūrėme 6 žmonių komandą ir išskridome“, – linksmai prisimena Atlanta.
Vaizdo klipe nusifilmavo ir profesionalus italų aktorius Andrea Carpinteri, vaidinantis „Netflix“ filmuose ir serialuose. „Nenorėjome jokių meilės scenų – jis pakviestas kadre sukurti santykį, kuris nėra aiškiai apibrėžtas, tai – labiau iliuzija, nuo Komo ežero neatsiejama romantika, – sako Atlanta. – Aš pati visuomet norėjau aplankyti šią Italijos vietą ir ji mane visiškai užbūrė.
Žinau, kad ten grįšiu, ir dar ne kartą, ir kuo greičiau. Kai matai tą neaprėpiamą ežero didybę, ir kalnus, ir rožinį dangų – tai atima žadą. Draugų pagalba turėjome progos išvysti ir gražiausias pakrantės vilas, jose pasifilmuoti. Dar negaliu patikėti, kad įgyvendinome svajonę iš privataus uosto išplaukti į ežerą „Riva boat“ – klasikiniu, sofistikuotu Komo gražuolu, kuris yra itališko dizaino ir liukso klasės laivų dirbtuvių pasididžiavimas. Iš tos pačios prieplaukos
juo plukdomas ir aktorius George Clooney, kai atvyksta papramogauti su šeima ar draugais. „Riva“ matomas ir James‘o Bondo filmo „Casino Royal“ scenose. Tokių laivų nepalieka krante ir nelaukia, kol ateis turistai jų išsinuomoti: jie laikomi šildomuose prabangių jachtų klubų garažuose. Mūsų vaizdo klipo filmavimui jis buvo specialiai įkeltas į vandenį, ir po darbų vėl iškeltas į krantą. Pirmą kartą mačiau tokius dalykus.“
Na, o Atlantos klipą patys pirmieji galėjo pamatyti jos bičiuliai, ketvirtadienio vakarą susirinkę į išankstinę premjerą Vilniaus restorane „La Capital“. Elegantiškame kokteilių vakarėlyje su meksikietiškais užkandžiais įvykusi peržiūra buvo palydėta aistringais plojimais ir palaikymo šūksniais.
„Labai noriu, kad šis klipas ir daina patiktų žmonėms. Šimtu procentų tikiu šiuo darbu“, – nuoširdžiai prisipažįsta Atlanta, šiandien dainą išleidžianti į visas muzikos platformas. Jau rudenį ji planuoja aktyvias repeticijas su gyva grupe – Atlanta pasiruošusi maloniai nustebinti savo klausytojus.
AtlantaDainaSaugirdas Vaitulionis
