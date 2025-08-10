Kauną sudrebino pirmasis Adomo Vyšniausko koncertas: po pasirodymo kreipėsi į gerbėjus

Scenoje Adomas pasirodė su pilnos sudėties grupe, sukūręs stiprų ir jautrų garsinį peizažą. Būgnai – Martynas Grybauskas, bosinė gitara – Rytis Vasiliauskas, gitara – Edgaras Jokubauskas, klavišai – Mindaugas Lisauskas, smuikas – Laura Norbontaitė.
„Pirmas kartas scenoje su tokia energija – tikrai nepamirštamas. Ačiū, kad buvot kartu, nes ši muzika gyva tik tada, kai ji pasiekia jus. Vakar mane laikėte virš vandens“, – įspūdžiais po koncerto dalijosi Adomas.
Publikoje – draugai, bičiuliai ir tie, kurie myli Adomo muziką. Tokia buvo ir vakaro atmosfera: ne koncertas, o bendras buvimas, kuriame muzika kvėpavo laisvai.
Adomas Vyšniauskas – vienas autentiškiausių pastarųjų metų balsų Lietuvos muzikoje. Jo kūryboje – nuoširdumas, trapumas ir ramus žvilgsnis į dalykus.