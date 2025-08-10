Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
ŽmonėsMuzika

Kauną sudrebino pirmasis Adomo Vyšniausko koncertas: po pasirodymo kreipėsi į gerbėjus

2025 m. rugpjūčio 10 d. 17:49
Rugpjūčio 7-ąją Kaune, „Oldman“ bare, įvyko pirmasis Adomo Vyšniausko koncertas su grupe. Jau nuo pirmųjų akordų tapo aišku – šis vakaras bus ypatingas. Į senamiesčio erdvę plūdo žmonės, norintys išgirsti gyvai skambančią „Plaukiu laivu“ ir kitus Adomo kūrinius, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (26)
Scenoje Adomas pasirodė su pilnos sudėties grupe, sukūręs stiprų ir jautrų garsinį peizažą. Būgnai – Martynas Grybauskas, bosinė gitara – Rytis Vasiliauskas, gitara – Edgaras Jokubauskas, klavišai – Mindaugas Lisauskas, smuikas – Laura Norbontaitė.
„Pirmas kartas scenoje su tokia energija – tikrai nepamirštamas. Ačiū, kad buvot kartu, nes ši muzika gyva tik tada, kai ji pasiekia jus. Vakar mane laikėte virš vandens“, – įspūdžiais po koncerto dalijosi Adomas.
Publikoje – draugai, bičiuliai ir tie, kurie myli Adomo muziką. Tokia buvo ir vakaro atmosfera: ne koncertas, o bendras buvimas, kuriame muzika kvėpavo laisvai.
Adomas Vyšniauskas – vienas autentiškiausių pastarųjų metų balsų Lietuvos muzikoje. Jo kūryboje – nuoširdumas, trapumas ir ramus žvilgsnis į dalykus.
Adomas VyšniauskasKoncertas92 vasaros dienos

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.