Po pasirodymo Nidoje prabilo ir pats Maskvoje koncertavęs atlikėjas: paviešintas vaizdo įrašas

Jo pasisakymo vaizdo įrašą, kuriame atlikėjas kalba apie paramą Ukrainai, paviešino diskotekos organizatorius Andrius Tapinas.
Po savo įrašu apie Nidoje pasirodžiusį Fancy, A. Tapinas įkėlė ir paties atlikėjo žinutę. Joje dainininkas padėkojo už šiltą priėmimą bei išreiškė palaikymą Ukrainai.
„Sveiki visi, labas rytas. Vakar Nidoje buvo nuostabu – žmonės puikiai nusiteikę, šou paplūdimyje buvo nepamirštamas. Labai jums ačiū.
Kita vertus, turime liūdną realybę – karas Ukrainoje. Tikimės, kad jis baigsis kuo greičiau, nes nei viena tauta nenori karo.
Tai – politinė situacija. Galiu pasakyti tik tiek, kad mes stipriai remiame Ukrainą ir meldžiamės, kad ši tragedija pasibaigtų.
Dar kartą dėkoju Nidai ir visiems, buvusiems paplūdimyje. Slava Ukraina! Ačiū!“, – teigė atlikėjas.
Primename, kad skandalas kilo vėlų šeštadienio vakarą A. Tapinui savo „Facebook“ paskyroje paskelbus apie diskotekos Nidoje siurprizą atlikėją Fancy.
Socialiniuose tinkluose kaipmat nuvilnijo ne tik palaikymo, bet ir kritikos banga.
Paaiškėjo, kad Fancy neseniai koncertavo Rusijoje. „Youtube“ platformoje galima rasti vaizdo įrašų iš Fancy pasirodymo 2023-iaisiais Maskvoje.
Sekmadienio rytą Andrius Tapinas paskelbė ilgą įrašą, kuriame, drauge su renginį padėjusia organizuoti įmone, prisiėmė visą atsakomybę ir, siekdami ištaisyti susiklosčiusią nemalonią situaciją, paaukojo po 4 tūkst. eurų Ukrainai.
Andrius TapinasFancyskandalas
Rodyti daugiau žymių