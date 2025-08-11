Grupė „Bavarija“ nustebino tūkstančius gerbėjų: sureagavo ir žinomi veidai

Deivydas Zvonkus, Vilius Tarasovas ir Juozas Liesis socialiniuose tinkluose pristatė kūrinį, kurio pavadinimas – „Tararai“ – sutampa su vieninteliu jame skambančiu žodžiu. Nors tekstas itin lakoniškas, atidesni klausytojai iš karto atpažino, kad melodija – tai naujai aranžuota „Bavarijos“ „Noriu lėkt“.
Dainą lydi spalvingas, vasariškos nuotaikos kupinas vaizdo klipas, kuris vos per pirmą dieną surinko tūkstančius peržiūrų.
Jame netrūksta humoro ir netikėtų vaizdų: grupės nariai automobiliu lekia per žydinčius laukus, atsiduria tarp kopūstų lysvių, o viename kadre net kalbasi su ateiviu.
„Atėjo metas garsiai visiems pasakyti: TARARA!“ – taip kūrinį „Facebook“ paskyroje pristatė D. Zvonkus.
Po įrašu greitai pasipylė gerbėjų ir bičiulių komentarai.
„Žodžiai paliečia...“ – šmaikštavo „Žemaituko“ narys Linas Vaitkevičius.
„Kai pasimeti mintyse, bet vis tiek dainuoji. TARARA“, – pridėjo dainininkas Karolis Akulavičius.
Pasirodo, šis kūrinys – ne tik muzikinis eksperimentas.
„Bavarijos“ nariai taip prisidėjo prie socialinės akcijos, inicijuotos VšĮ „Užstato sistemos administratorius“. Šia iniciatyva siekiama priminti žmonėms, kad panaudota tara turi keliauti ten, kur jai priklauso – į taromatus.
