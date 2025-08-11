Žinios, kurios šviečia.
ŽmonėsMuzika

Grupė „Bavarija“ nustebino tūkstančius gerbėjų: sureagavo ir žinomi veidai

2025 m. rugpjūčio 11 d. 18:31
Lrytas.lt
Grupė „Bavarija“ gerbėjus nustebino netikėta naujiena. Linksmu būdu ir išradingais sprendimais garsėjantys muzikantai nusprendė naujai prikelti savo legendinę dainą „Noriu lėkt“, tačiau šįkart kūrinys įgavo visiškai kitokį skambesį.
Deivydas Zvonkus, Vilius Tarasovas ir Juozas Liesis socialiniuose tinkluose pristatė kūrinį, kurio pavadinimas – „Tararai“ – sutampa su vieninteliu jame skambančiu žodžiu. Nors tekstas itin lakoniškas, atidesni klausytojai iš karto atpažino, kad melodija – tai naujai aranžuota „Bavarijos“ „Noriu lėkt“.
Dainą lydi spalvingas, vasariškos nuotaikos kupinas vaizdo klipas, kuris vos per pirmą dieną surinko tūkstančius peržiūrų.
Jame netrūksta humoro ir netikėtų vaizdų: grupės nariai automobiliu lekia per žydinčius laukus, atsiduria tarp kopūstų lysvių, o viename kadre net kalbasi su ateiviu.
„Atėjo metas garsiai visiems pasakyti: TARARA!“ – taip kūrinį „Facebook“ paskyroje pristatė D. Zvonkus.
Po įrašu greitai pasipylė gerbėjų ir bičiulių komentarai.
„Žodžiai paliečia...“ – šmaikštavo „Žemaituko“ narys Linas Vaitkevičius.
„Kai pasimeti mintyse, bet vis tiek dainuoji. TARARA“, – pridėjo dainininkas Karolis Akulavičius.
Pasirodo, šis kūrinys – ne tik muzikinis eksperimentas.
„Bavarijos“ nariai taip prisidėjo prie socialinės akcijos, inicijuotos VšĮ „Užstato sistemos administratorius“. Šia iniciatyva siekiama priminti žmonėms, kad panaudota tara turi keliauti ten, kur jai priklauso – į taromatus.
Grupė BavarijaDeivydas ZvonkusJuozas Liesis
