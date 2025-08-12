Žolinių proga – „Draugai Draugams“ dienos šokiai senamiesčio širdyje

Pačioje senamiesčio širdyje barokinės rekonstrukcijos laikotarpiu dabartinę išvaizdą įgiję mažieji Radvilų rūmai netrukus papildys „Draugai Draugams“ lankytinų muziejų sąrašą. Jame jau įsitvirtinę Energetikos ir technikos muziejus, kur bent kelis kartus per metus vyksta didžiausių gabaritų naktys, ir MO muziejus – šio terasa dukart subūrė tūkstantinę miestiečių minią dienos šokiams.
„Džiaugiamės skatindami jaunimą dažniau lankytis muziejuose – panašu, kad mūsų auros sutampa. Jei rimčiau, žengti su savo vėliava į naują teritoriją vis dar intriguoja, o šį kiemą buvome nusižiūrėję jau seniai. Orų prognozės žada šiai vasarai nebūdingai gerą orą, o patogi vieta žemėlapyje leidžia tikėtis dar vieno įsimintino renginio mūsų prisiminimų albume“, – sako „Draugai Draugams“ idėjų generatorius Bartas Michailovičius.
Muzikiniu fonu penktadienį rūpinsis išskirtinai lietuviškas kolektyvas: nugaras prie grotuvų surems elektroninio skambesio puristai Mario Moretti ir Valdagger, sau būdingą 90-ųjų energiją spinduliuos Aureja, sintezatorius gyvai prikels hauso puoselėtojų tandemas „Lover“, prie jų prisijungs scenos naujokai „Snatch!“ bei „Ex&Future“.
Tai ne paskutinis svarbus įvykis „Draugai Draugams“ kalendoriuje artimiausiu metu. Rugpjūčio 30 d. klubinių renginių pirmūnai kartu su partneriais trumpam uždarys Gedimino prospekto atkarpą, kurioje planuoja surengti grandiozinį atsisveikinimo su vasara vakarėlį.