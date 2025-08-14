Ketvirtadienį Vilniuje kanadietė Michelle Gurevich pristatys naują albumą

Praeitą viešnagę Michelle sostinėje surengė net du pasirodymus. Vienas iš jų buvo pilnai išparduotas. Michelle Gurevich, anksčiau žinoma „Chinawoman“ slapyvardžiu, muzikoje perteikia prieštaringą gyvenimą – šventišką, liūdną, nuostabų ir velniškai tragišką.
Savo dainose Michelle pasakoja itin asmeniškas savo gyvenimo istorijas. Jos kūriniuose skamba viena už kitą skaudesnė meilė ir mirtis – Michelle nepakeltų agonijos, neišdainavusi tragiškų gyvenimo patirčių. „Dažnai galvoju, kad mano muzika yra tarsi viena iš tų mažų kepyklėlių, kuriose savininkas pats tave pasitinka, bet dirba ir virtuvėje. Kartais toms mažoms kepyklėlėms pasiseka – jos randa didesnes patalpas, jas renovuoja, pakeičia prekinį
ženklą, suburia didelę komandą, kuri perima visą veiklą. Bet tada mes nueiname ten ir pasakome: „Senoji vieta buvo geresnė“, – pasakoja Michelle.
Šiandien Michelle unikaliame kultūros paveldo objekte pristatys jau septintąjį savo albumą „It Was The Moment“. Kaip ir visi kiti – įrašytą miegamajame. „Iš mano miegamojo į tavąjį“, – taip Michelle apibūdina savo intymų būdą kurti.
Devynių kūrinių albumas yra bene pažeidžiamiausias, išraiškingiausias ir ekstravertiškiausias Michelle įrašas lig šiol, parašytas sielvartos kupiname laike.
Naujojo albumo temos apima fatališką atsidavimą aistrai, trumpalaikius susitikimus, motinos iš Odesos ir namų netektį, pasaulio pabaigos bei proto praradimo jausmą. „Šiuo metu vis dar stengiuosi priprasti prie mamos mirties ir namų jausmo netekimo. Dabar suprantu, kaip lengva klajoti, kai turi, kur sugrįžti“, – atvirauja kūrėja.
Michelle „It Was The Moment“ leidinyje atskleidžia visą savo garsinę ir asmeninę paletę – nuo tamsaus Lynch’o realizmo iki elegantiško humoro. „Geroms dainoms reikia tam tikro desperatiškumo ir nepatogios tiesos dozės“, – albumą reziumuoja Michelle.
Gurevich koncerto įžanga rūpinsis prodiuseris, kūrinių autorius ir atlikėjas Jonas Lapinas. „Atradau Michelle kūrybą internetu dar 2018 metais, kai gyvenau viename Šiaurės Anglijos miestelyje. Jos retas nuoširdumas ir orginalus skambesys mane tiesiog užhipnotizavo. Dalinausi jos muzika su visais savo draugais. O kai buvau pakviestas ją apšildyti, pajutau kaip netikėtai išsipildė seniai turėta svajonė“, – pasakoja Jonas.
Šis Michelle Gurevich koncertas yra vienas iš nedaugelio Europos ture. Michelle, patyrus stiprų perdegimą, nuo muzikos buvo atsitraukusi, bet dabar po pertraukos lėtai ir atsargiai grįžta į sceną. Tokiomis aplinkybėmis suplanuotas Michelle sugrįžimas į sostinę – itin reikšmingas.