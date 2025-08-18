Ilgąjį savaitgalį Vilnių sudrebino jaunimo festivalis „Horizontas!25“

Antrus metus iš eilės organizuojamas festivalis abejingų nepaliko. „Opera Social House“ terasoje vykę koncertai pritraukė apie 1,5 tūkst. žmonių.
„Horizontą organizuojame jau antrus metus. Idėja organizuoti tokį festivalį gimė stebint situaciją, kai labai daug Lietuvos festivalių yra arba nepasiekiami mažesnėms muzikos grupėms, arba baigia savo veiklą. Taip pat visoje Lietuvoje jaunimo grupės susiduria su problema, kad nėra pakankamai erdvių ar išteklių koncertuoti.
Todėl šią galimybę nutarėme suteikti pakviesdami į „Horizontą!25“. Taip pat nepamirštame ir klausytojų – visas festivalis buvo nemokamas bei transliuojamas „DIY“ radijo „Estakada99“, nes norėjome, kad susirinkusieji turėtų galimybę pasimėgauti lietuviška alternatyvia muzika bei, žinoma, sužinoti apie mažiau žinomus atlikėjus“, – sakė festivalio organizatorė Urtė Girčytė.
Festivalio užmojis – kasmet jį organizuoti įdomiose erdvėse, nesikoncentruojant į milžiniškus žmonių kiekius, tačiau akcentuojant pačią koncertų atmosferą. Pasak U. Girčytės, tikriausiai tas geras vibe yra viena iš priežasčių, dėl ko grupės sutinka dalyvauti bei atvažiuoti pagroti.
Festivalio organizatoriai neslėpė džiaugsmo, kad antras blynas neprisvilo ir šių metų „Horizontas“ priviliojo dar daugiau klausytojų. Jų per tris dienas apsilankė apie pusantro tūkstančio.
„Dirbant su labai ribotais ištekliais, dažnai pasirodo (arba kartais yra) taip, kad visas pasaulis susimokęs prieš tave. „Horizontas“ – ne išimtis. Būtų sunku išvardyti visus iššūkius, su kuriais reikėjo susidoroti prieš, per, ir po festivalio. Tačiau nepaisant visko, įvyko, subjektyviai tariant, nuostabus renginys. Už ką labai ačiū bendruomenei. Smagu, kad Lietuvoje atsirado tikrai įkvepiantis ir autentiškas festivalis“, – sakė Jorūnas Janaudis, organizatorius bei grupių „Sepia“ ir „Kadras“ būgnininkas.
„Sutikome groti, nes po praeitų metų žinojome, jog festivalis tikrai bus įspūdingas. Taip pat buvo daug šaunių grupių, su kuriomis mums patinka groti. Mums sekėsi labai gerai. Publika, mano nuomone, buvo viena iš geriausių. Matėsi, jog visi mėgavosi, šoko darė „mosh'us“. Įspūdžių daug ir visi teigiami. Tikiuosi, jog festivalis vyks dar daug kartų“, džiaugėsi grupės „Gėda“ bosistas Edvinas Kairionis.
„Teko groti praeitais metais, tai tikėjome organizatoriais. Jau 2024 metais buvo labai gerai, o šįkart reikėjo padaryti dar geriau. Klausytojai buvo nuostabūs, jų buvo daug bei sulaukėme didelio palaikymo. Vertini dešimt iš dešimt, gročiau dar ir ne vieną kartą“, – įspūdžiais dalinosi Kipras Skrebutėnas, grupės „Spurr“ vokalistas.
Praūžus festivaliui „Horizontas!25“, jo organizatoriai jau dairosi naujų erdvių, kuriose galėtų vykti koncertai ir neslepia ambicijų kitais metais pritraukti dar daugiau tiek garsių, tiek mažiau žinomų alternatyviosios muzikos grupių bei populiarinti alternatyviąją muziką klausytojų tarpe.
Grojusios grupės: Vakaris Mirė, Aktu, Lik, Raudona Šviesa, Galèra, Kadras, Sacréblue, Spurr, Džemas, Saulės Dievas, Sepia, Varža, Imbieras, Gėda, Frizz.