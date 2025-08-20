Įspūdinga muzika po atviru dangumi. Prasideda „Marijampolė Music Park“!

Rugpjūčio 21 d. Marijampolės Poezijos parke festivalį atidarys prestižinis a cappella ansamblis iš Latvijos „Latvian Voices“, kuris 19 val. pakvies į nepaprastą vokalinės muzikos kelionę – nuo latvių kompozitorių muzikos ir klasikos aranžuočių iki Annie Lennox, Billy Joel, Stevie Wonder, John Lennon ir Paul McCartney dainų.
„Latvian Voices“ – tai profesionali a cappella grupė, pradėjusi savo muzikinę kelionę 2009 m. kaip moterų kolektyvas, o 2020 m. įgijo naują tembrinę vokalo spalvą prisijungus nuostabiam bosui Jāni Strazdiņšui. Ansamblis koncertavo daugiau nei 35 pasaulio šalyse, Lietuvoje dainuos tik antrą kartą. „Latvian Voices“ išleido devynis studijinius albumus, o dešimtasis jau šį rudenį išvys dienos šviesą.
Festivalio programa ir toliau kvies į nepaprastus muzikinius nuotykius. Penktadienį, rugpjūčio 22 d., 21 val. Vytauto parke – tradicinė „Džiazo naktis“, šį kartą su Vilnius JJAZZ Ensemble, kuris koncerto metu pristatys penktąjį savo albumą „Odd Numbers“. Šiame albume skambės devynių šio ansamblio atlikėjų ir kompozitorių kompozicijos. Albumas išsiskiria kūrybine įvairove ir harmoningomis muzikos struktūromis, atspindinčiomis ansamblio kūrybinę stilistiką.
Ansamblio vadovas, Jievaras Jasinskis, teigia: „Džiazas gali būti labai įvairus, ir man įdomu apversti šią koncepciją. Mums svarbu burti džiazo kūrėjus ir muzikantus, suteikti jiems erdvę ieškoti ir eksperimentuoti.“
Šeštadienį, rugpjūčio 23 d., festivalis nudžiugins publiką elektroninės muzikos ir šokio simbioze Gedimino pasaže. Elektroninės muzikos atlikėjai, žymūs kompozitoriai, LMTA profesoriai Mindaugas Urbaitis ir Mantautas Krukauskas pristatys du stilistiškai skirtingus DJ setus, o talentingi šiuolaikinio šokio kūrėjai ir atlikėjai – Aura Šriubšaitė, Aistė Kulevičiūtė, Aretas Piaseckas ir Beatričė Mažintaitė – kurs šokio performansą senojo pastato languose ir aplink jį.
Sekmadienį, rugpjūčio 24 d., 16 val. festivalyje diena bus skirta visai šeimai. Dramos teatre vyks ypatinga muzikinė literatūrinė programa „Mažasis princas“, kurioje pasakotojo ir pianisto vaidmenyje pasirodys Gintaras Januševičius.
Festivalis tęsis ir po savaitgalio. Rugpjūčio 27–29 d. vyks dar viena „Džiazo naktis“ su džiazo pianistu Egidijumi Buožiu, o mušamųjų instrumentų tembrus ir grožį pristatys perkusijos meistrai iš Lietuvos ir Latvijos – Sigitas Gailius, Guntars Freiberg ir Pavelas Giunteris, taip pat nuostabus „Cello Club“ koncertas ir violončelės virtuozai – Povilas Jacunskas, Domas Jakštas, Arnas Kmieliauskas, Evaldas Petkus ir Rokas Vaitkevičius. Ryškus šio vakaro akcentas – jaunojo kompozitoriaus marijampoliečio Luko Butkaus kūrinio „Akiblyksniai“ premjera.
Viso festivalio metu „Spindulio“ kino teatro fojė veiks unikali Kristinos Norvilaitės-Geniušienės paroda „Barbora Radvilaitė: didinga ir trapi“.
Kviečiame visus muzikos mylėtojus pasinerti į šią unikalią muzikos patirtį festivalyje „Marijampolė Music Park“ ir praleisti besibaigiančios vasaros vakarus nuostabiai žydinčioje Marijampolėje!
Daugiau informacijos rasite čia.