Prieš grandiozinį Post Malone koncertą Kaune – svarbi informacija gerbėjams

Šią vasarą Kaunas jau sutiko Justiną Timberlake’ą, legendinę grupę „Guns N’ Roses“ ir Robbie Williams’ą. Visi šie koncertai sutraukė dešimtis tūkstančių žiūrovų iš Lietuvos bei užsienio, o Post Malone pasirodymas taps simboliniu šio ciklo finalu – ne tik muzikiniu akcentu, bet ir įrodymu, jog Kaunas tvirtai įsitvirtina tarptautinių turų žemėlapyje. „Žalgirio“ organizacijos duomenimis, iš viso į stadioninius koncertus šiemet atvyko daugiau nei 150 000 žiūrovų, o Kauno vardas buvo plačiai minėtas tarptautinėje žiniasklaidoje.
„Ši vasara tapo savotišku egzaminu – keturi iš eilės surengti stadioniniai koncertai parodė, kad miestas ir organizacija geba sklandžiai priimti dešimtis tūkstančių svečių. Kiekvienas renginys buvo atskira pamoka, o kartu ir patvirtinimas, kad tokio masto renginiai Kaune jau tampa norma.
Įgyta patirtis leidžia žvelgti į ateitį drąsiau – planuoti dar didesnius projektus ir būti tikriems, kad tiek infrastruktūra, tiek komanda pasirengusi atitikti aukščiausius standartus“, – sako Mantas Vedrickas, „Žalgirio“ renginių organizavimo vadovas.
Kaip pasiruošti vakarui stadione
Į Post Malone koncertą žiūrovai bus įleidžiami nuo 17 val., vartai atsidarys likus trims valandoms iki pagrindinės programos pradžios. Organizatoriai primena – verta atvykti anksčiau, kad būtų galima ramiai pereiti saugumo patikrą, susirasti vietą, įsigyti užkandžių ar atributikos.
Vakaro programą pradės viena ryškiausių Lietuvos muzikos scenos žvaigždžių – Justinas Jarutis.
„Labai laukiu šio koncerto, nes galimybė dalintis scena su Post Malone – tai vienos didžiausių mano svajonių išsipildymas. Neabejoju, kad tai bus ypatingiausias šios vasaros vakaras tiek man, tiek mano grupei“, – teigia J. Jarutis.
Skirtingoms bilietų kategorijoms numatyti atskiri įėjimai: stovimų A ir B parterių bei VIP bilietų turėtojai galės patekti tik per jiems skirtus vartus, o fanų zonos lankytojai – per C įėjimą. Svarbu atkreipti dėmesį, kad bilietai nėra vardiniai, o juos galima atsispausdinti arba pateikti telefone.
Į koncertą draudžiama įsinešti didesnes nei A4 formato kuprines, skėčius, gėrimus ar maistą, butelius, profesionalią foto bei video įrangą, dronus, nešiojamus akumuliatorius, lazerius ir kitus pavojingus daiktus. Organizatoriai atkreipia dėmesį, kad patogiausias pasirinkimas – lietpalčiai, nes skėčių stadione naudoti nebus galima.
Stadione veiks maisto ir gėrimų zonos bei oficialios atributikos prekyba, o atsiskaityti bus galima tik banko kortelėmis arba telefonu.
„Norime, kad visi atvykę galėtų mėgautis renginiu be papildomų rūpesčių, todėl labai kviečiame planuoti laiką iš anksto, pasiruošti bilietus ir pasitikrinti, ką galima turėti su savimi. Tai padės užtikrinti, kad tiek įėjimo procesas, tiek pati renginio patirtis būtų sklandi ir patogi“, – sako M. Vedrickas.
Žiūrovams su negalia stadione yra pritaikytos specialios vietos ir atskiri įėjimai. Organizatoriai ragina tokius lankytojus atvykti anksčiau ir, prireikus, kreiptis į savanorius ar apsaugos darbuotojus, kurie padės patogiai patekti į numatytas zonas.
Judėjimas mieste koncerto dieną
Rugpjūčio 21-ąją prie Dariaus ir Girėno stadiono laukiama dešimčių tūkstančių žiūrovų, todėl į koncertą rekomenduojama vykti pėsčiomis arba viešuoju transportu. Kauno miesto savivaldybė su partneriais užtikrina, kad visi koncerto bilietą turintys lankytojai galės nemokamai naudotis viešuoju transportu – ši galimybė galios tris valandas iki renginio ir tiek pat po jo.
Specialiai šiam vakarui bus paleisti keturi papildomi autobusų maršrutai „ST1“, „ST2“, „ST3“ ir „ST4“. Jie kursuos tiesiai iki stadiono ir po renginio padės greitai išvykti namo ar į viešbučius.
„Kiekvieną kartą dideli koncertai keičia miesto ritmą – norime, kad lankytojams tai būtų ne rūpestis, o patogumas. Todėl organizuojame papildomus maršrutus, dažniname viešojo transporto grafiką ir siūlome nemokamą kelionę su bilietu. Tai leidžia sumažinti spūstis ir užtikrina, kad visi saugiai ir laiku pasiektų stadioną“, – sako Mantas Vedrickas, „Žalgirio“ renginių organizavimo vadovas.
Tuo tarpu vairuotojams verta žinoti, kad eismas bus ribojamas Parodos kalne ir K. Petrausko gatvėje. Patogiausios automobilių statymo vietos – prie stoties, Vienybės aikštėje, Kauno „Akropolyje“, „Žalgirio“ arenos aikštelėse bei daugiaaukštėje stovėjimo aikštelėje K. Donelaičio g. 65A.
Post MaloneKoncertasKaunas
