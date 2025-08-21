Žinios, kurios šviečia.
Post Malone – jau Lietuvoje: lėktuvas su amerikiečių superžvaigžde nusileido Kauno oro uoste

2025 m. rugpjūčio 21 d. 17:08
Lrytas.lt
Vienas ryškiausių šių dienų muzikos vardų – amerikiečių repo superžvaigždė Post Malone – jau Lietuvoje. Likus kiek daugiau nei trims valandoms iki pasirodymo Dariaus ir Girėno stadione, atlikėjas nusileido Kauno oro uoste. Ten jį pasitiko sustiprintos saugumo pajėgos bei jo komanda.
Į Lietuvą Post Malone atvyko surengti vienintelio koncerto Baltijos šalyse. Jau šį vakarą amerikiečių reperis sudrebins Kaune esantį Dariaus ir Girėno stadioną, kur tūkstančius gerbėjų džiugins pasauliniais hitais – „Rockstar“, „Sunflower“, „Better Now“, „Congratulations“ ir kitais.
Žvaigždė atskrido į Lietuvą iš po prieš kelias dienas Berlyną sudrebinusio pasirodymo.
Koncertas Kaune – dalis didžiulio turo „Post Malone Presents: The Big Ass World Tour“, kurio metu atlikėjas rengia turą Europoje.
Gerbėjai į Dariaus ir Girėno stadioną bus pradėti įleisti nuo 17 val., o pagrindinė programa prasidės kiek vėliau. Pirmasis į sceną lips ir tūkstančius susirinkusių apšildys atlikėjas Justinas Jarutis. Post Malone į sceną žengs 20 valandą.
Organizatoriai gerbėjams primena, kad verta atvykti kiek anksčiau, jog būtų galima ramiai pereiti saugumo patikrą, susirasti vietą ir pasimėgauti koncertine atmosfera.
