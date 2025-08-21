Rotušės aikštėje skambėjo Lietuvos ir Ukrainos atlikėjų dainos: tam buvo ypatinga proga

Renginys kvietė švęsti laisvę, vienytis ir išreikšti palaikymą karo siaubą išgyvenančiai tautai.
Scenoje suskambo įvairūs muzikos žanrai – nuo karo siaubą patyrusių Bučos moterų ansamblio „Kalinovyi Cvit“ balsų iki šiuolaikinės popmuzikos žvaigždės KARYN pasirodymo.
Publiką taip pat džiugino Lietuvos kariuomenės pučiamųjų orkestras, Lietuvos ukrainiečių folkloro ansamblis „Namysto“ bei Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solisto, baritono Eugenijaus Chrebtovo pasirodymas.
Koncertas tapo ne tik muzikiniu vakaru – tai buvo bendrystės, vilties ir stiprybės išraiška.
Renginio metu pristatyta ir Lietuvos verslo iniciatyva atstatyti Bučos mokyklą. Tai tapo tarsi simbolinis indėlis į ateities kūrimą ir paramą Ukrainai.
