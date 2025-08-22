Dariaus ir Girėno stadioną sudrebinusių ryškių žvaigždžių koncertų užkulisiai: neišvengta iššūkių

2025 m. rugpjūčio 22 d. Post Malone koncertas rugpjūčio 21-ąją uždarė vasaros koncertų maratoną Dariaus ir Girėno stadione, kur per tris mėnesius iš eilės vyko keturi pasaulinio turo renginiai. Organizatoriai sako, kad tokie projektai reikalauja mėnesių planavimo ir glaudaus visų grandžių bendradarbiavimo – nuo miesto tarnybų iki šimtų užkulisiuose dirbančių žmonių.
„Žalgirio“ organizacijos renginių organizavimo vadovas Mantas Vedrickas sako, kad ši vasara parodė komandos brandą. „Praėjusių metų „Ed Sheeran“ ir „Jessica Shy“ koncertai tapo savotiška repeticija, padėjusia išbandyti stadiono galimybes ir komandinį darbą. Nors iššūkių pasitaiko visuomet, stipri komanda ir patikimi partneriai leidžia greitai reaguoti į netikėtas situacijas“, – teigia jis.
Šios vasaros koncertai – Justino Timberlake’o, „Guns N’ Roses“, Robbie Williams’o ir Post Malone – organizacine prasme, M. Vedricko teigimu, buvo panašūs, tačiau kiekvienas turėjo savų niuansų. Skyrėsi renginių mastas, atlikėjų poreikiai ir publikos elgsena. „Visi atlikėjai – scenos veteranai, todėl auditorijoje matėme tiek jaunų, tiek vyresnių žiūrovų. Ryškiausiai išsiskyrė Robbie Williams’o koncertas – jo fanai prie durų laukė nuo ankstyvo ryto“, – komentuoja M. Vedrickas.
Kaip pasakoja M. Vedrickas, pasirengimas prasidėdavo gerokai anksčiau nei statoma scena. „Nuo leidimų ir saugumo užtikrinimo iki transporto ir miesto srautų valdymo – kiekvienas žingsnis derintas su savivaldybe, policija, greitosios pagalbos tarnyba, viešojo transporto operatoriais ir kitais partneriais. Procesai jau buvo nugludinti po Justino Timberlake’o koncerto – toliau juos tik minimaliai koregavome pagal situaciją“, – aiškina jis.
Tarptautinių renginių maratonas tęsiasi
Anot M. Vedricko, tokie renginiai neįsivaizduojami be didžiulės komandos darbo užkulisiuose. Vieno koncerto dieną prie organizavimo prisideda apie tūkstantį žmonių – nuo apsaugos ir maitinimo komandų iki techninių specialistų, bilietų kontrolės ir tarptautinių partnerių atstovų.
Anot M. Vedricko, šie koncertai stiprina ne tik „Žalgirio“ organizacijos, bet ir Kauno reputaciją tarptautiniu mastu. 2024 m. organizacijos renginiuose apsilankė 932 300 žiūrovų, iš jų 383 648 – koncertuose. „Mūsų partnerių pasitikėjimas statytas daugiau nei dešimtmetį – nuo darbų „Žalgirio“ arenoje iki šių metų vasaros maratono stadione. Tai natūraliai veda prie naujų galimybių – tokio masto koncertai Lietuvoje tampa ne išimtimi, o taisykle“, – pabrėžia jis.
Kaip pažymi „Live Nation“ atstovai, šių metų renginių vasara buvo viena įspūdingiausių – pirmą kartą vienoje vietoje surengti net keturi didieji koncertai iš eilės. „Šie koncertai pareikalavo itin kruopštaus planavimo, tačiau rezultatas pranoko lūkesčius – atmosfera buvo nepakartojama, o socialiniuose tinkluose įspūdžiais dalijosi šimtai tūkstančių gerbėjų iš Lietuvos ir kaimyninių šalių. Tai dar kartą įrodo, kad Lietuva gali priimti aukščiausio lygio žvaigždes, pritraukti turistus ir stiprinti savo, kaip didžiųjų renginių šalies, reputaciją“, – sako „Live Nation“ atstovai.
Vos pasibaigus vasaros renginiams, komanda pradeda pasiruošimą naujam sezonui. Artimiausiais mėnesiais Kaune vyks Moderniosios penkiakovės pasaulio čempionatas, Eimanto Stanionio kova, „The Offspring“ ir „OneRepublic“ koncertai, Europos salės futbolo čempionatas, Andrea Bocelli bei Eros Ramazzotti pasirodymai. „Sezonas nesibaigia – tiesiog iš stadiono persikeliame į uždaras erdves. Tikimės rekordinio metų rezultato“, – sako M. Vedrickas.
Rezultatai pasiekti ne be žiūrovų įsitraukimo
„Žalgirio“ organizacija kartu su „Live Nation“ nuoširdžiai dėkoja visuose keturiuose vasaros koncertuose susirinkusiems žiūrovams už pasitikėjimą ir kartu sukurtą atmosferą. „Tai buvo įsimintiniausia vasara Kaunui renginių organizavimo prasme. Kolkas. Ateityje dar būtinai Jus nustebinsime!“ – sako M. Vedrickas.
