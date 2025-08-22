Prancūzų metalo muzikos monstrai „Gojira“ sudrebino Vilnių: surengė anšlaginį koncertą

Atidaryti renginį buvo patikėta Danijos death groove metalo grupei „NECKBREAKKER“, kurios pasirodymas sulaukė didžiulio publikos palaikymo ir sukūrė intensyvią atmosferą dar prieš pagrindinę koncerto dalį. Susibūrę 2020 m. Silkeborge, Danijoje, „NECKBREAKKER“ greitai pelnė pripažinimą Europos sunkiosios muzikos scenoje. Grupės kūryba išsiskiria agresyviu, bet tiksliai sukomponuotu skambesiu
Apie Gojira
Grupė „Gojira‘‘ savo gerbėjus žavi galingai ritmais, nuolat skatindama sunkiosios muzikos raidą ir laužydama visas ribas. Iki šiol grupė pelnė tris „GRAMMY‘‘ nominacijas ir įrašė savo vardą „Rolling Stone“ sąraše „100 geriausių visų laikų metalo albumų“ su albumu „From Mars To Sirius“ (2005). Jų diskografija apima tokius albumus kaip „L'Enfant Sauvage“ (2012) ir „Magma“ (2016), tačiau 2021 m. su „Fortitude“ jie pasiekė naujas aukštumas.
Albumas debiutavo pirmoje vietoje „Billboard Top Album Sales Chart“ ir „Top Current Album Sales Chart“, tapdamas savaitės geriausiai parduodamu albumu, o „Billboard 200“ sąraše jis pasiekė 12 vietą – aukščiausią karjeroje.
Daina „Amazonia“ iš šio albumo taip pat pelnė „GRAMMY‘‘ nominaciją kategorijoje „Geriausias sunkiojo metalo muzikos pasirodymas“. Albumas „Fortitude“ sėkmingai uždarė 2021 metus patekęs į „Rolling Stone“, „The Guardian“, „Consequence“ ir „Paste“ metų sąrašus ir buvo pripažintas „#1 metų albumu“ žurnaluose „Revolver“ ir „Metal Hammer“.
Per savo karjerą „Gojira‘‘ koncertavo legendinėse vietose, tokiose kaip Red Rocks Amphitheater, ir 2022 m. išleido kūrinį „Our Time Is Now“ EA žaidimui NHL 2023. Grupė pavergė pasaulį 2024 m. Paryžiaus olimpinių žaidynių atidarymo ceremonijoje su daina „Mea Culpa (Ah! Ça ira!)“, kuri JAV „Hard Rock Digital Song Sales“ sąraše užėmė pirmąją vietą. Prancūzijos metalo grupė „Gojira“ Paryžiaus olimpinių žaidynių atidarymo ceremonijoje įsirašė į istoriją ir tapo pirmąja metalo grupe, pasirodžiusia šiame renginyje.
„Gojira‘‘ koncertą rugpjūčio 21 d. Lukiškių kalėjime 2.0 pristatė didžiausias renginių organizatorius Baltijos šalyse „Live Nation Lietuva‘‘.