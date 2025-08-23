GJan koncerto metu – nesklandumai ant scenos

Tūkstantinė minia ant scenos išvydo įspūdingą šou su šviesomis, lazeriais ir pirotechnika. Tačiau šou prasidėjo nuo nesklandumų.
Pasirodžius ugnies šou, vienas jų nenustojo degti ir tada, kai jau visi buvo užgęsę.
„Niekas nebūtų pastebėję, jei nebūtų dainininkė pati pasakiusi. Atrodo, kad nesuveikė pirotechnika: ją išvydome tik GJan atliekant paskutinę dainą. Tačiau nepaisant to, atlikėjos pasirodymas tikrai buvo nuostabus“, – Lrytas sakė GJan gerbėjas.
Vos pasirodžius pirmiesiems specialiesiems efektams, dalis žiūrovų socialiniuose tinkluose pasidalijo nerimą keliančia situacija – vienas iš ugnies efektų nenustojo degti net tada, kai kiti jau buvo užgesę
GJan scenoje pasirodys su savo grupe, o koncertą papildys išskirtinė vizualinė patirtis – nuo šviesų ir specialių efektų iki unikalių sceninių sprendimų, kurie sukurs dar stipresnį ryšį su publika.
GJanKalnų parkasKoncertas
