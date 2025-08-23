Žinios, kurios šviečia.
GJan koncerto metu – nesklandumai ant scenos

2025 m. rugpjūčio 23 d. 22:54
Lrytas.lt
Viena ryškiausių Lietuvos atlikėjų GJan pakvietė savo gerbėjus vasarą užbaigti kartu. Rugpjūčio 23 d. Kalnų parkas tapo vieta, kurioje susijungia stipriausia emocija, energija ir muzika, suburianti tūkstančius gerbėjų.
Tūkstantinė minia ant scenos išvydo įspūdingą šou su šviesomis, lazeriais ir pirotechnika. Tačiau šou prasidėjo nuo nesklandumų.
Pasirodžius ugnies šou, vienas jų nenustojo degti ir tada, kai jau visi buvo užgęsę. 
„Niekas nebūtų pastebėję, jei nebūtų dainininkė pati pasakiusi. Atrodo, kad nesuveikė pirotechnika: ją išvydome tik GJan atliekant paskutinę dainą. Tačiau nepaisant to, atlikėjos pasirodymas tikrai buvo nuostabus“, – Lrytas sakė GJan gerbėjas.
Vos pasirodžius pirmiesiems specialiesiems efektams, dalis žiūrovų socialiniuose tinkluose pasidalijo nerimą keliančia situacija – vienas iš ugnies efektų nenustojo degti net tada, kai kiti jau buvo užgesę
GJan scenoje pasirodys su savo grupe, o koncertą papildys išskirtinė vizualinė patirtis – nuo šviesų ir specialių efektų iki unikalių sceninių sprendimų, kurie sukurs dar stipresnį ryšį su publika.
GJanKalnų parkasKoncertas
