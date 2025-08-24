Gjan prabilo apie nesklandumus koncerte ir planuotą šou: „Stipriai pavedė“

Apie nesklandumus ir ne visai išpildytą šou dalį Lrytas skelbė koncerto metu. Dabar apie tai savo feisbuko paskyroje prabilo pati atlikėja.
„Į šį koncertą su Roku ėjom nuoširdžiai jį mintyse matydami kaip paskutinį didelį koncertą karjeroj. Su bendražygiu Romu ir visa komanda buvo paaukota beprotiškas kiekis laiko ir energijos, bet gyvenimas juokingas, nes vienas iš svarbiausių departamentų šiame koncerte stipriai pavedė.
Nesiplėsiu į detales, bet pirotechnikos iššove turbūt tik 10% to, kas buvo numatyta ir sugriuvo keli labai svarbūs meniniai sprendimai.
Suprantu, kad koncertas ne apie tai, o matant Jūsų begalinį palaikymą nežinant koks turėjo būti šou mane koncerte tiesiog pravirkdė ir apėmė didelis dėkingumas, bet buvo įdėta velniškai daug laiko ir energijos į šį aspektą.
Nepaisant visko, mano draugas ir gitaristas Edgaras po koncerto pasake žodžius, kuriuos priimu atvira širdim – „likimas nusprendė, kad čia dar nepaskutinis koncertas. Turėjo kažkas nepavykt, tam, kad grįžtum.“
Su ta mintim aš ir einu į šį rudenį gyt. Ačiū komandai ir visiems klausytojams. Tokio stipraus palaikymo nesu niekada jautusi“, – rašė ji.
