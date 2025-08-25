„Lemon Joy“ sudrebino Palangą: publika sudainavo „Su gimimo diena!“

Tai buvo vienas geriausių ir gražiausių „lemonų“ koncertų kokius gerbėjai yra matę. Nuskambėjo visi žymiausi grupės kūriniai: „Ne apie mus (Koks pašėlęs tempas)“, „Be atšvaitų“, „Ylang Ylang“, „Mylėt tave taip beprotiška ir keista“, „Geltoni krantai“, „Ką tu matei jo akyse“, „Ten kur mylėjau“, „Balta meilė“, „Karolis“, naujoji daina „Žinai“ ir amžinoji klasika „Kažkada“.
Šviesomis koncertinį vakarą meistriškai nuspalvino šviesų dailininko Arvydas Buinausko komanda. Gimtadienio tortą „Lemon Joy“ lyderis valgė po koncerto su grupe ir organizatorių komanda. Publika koncerto metu kelis kartus dainininkui įteikė rožių.
Jau po kelių dienų „Lemon Joy“ pratęs koncertines gastroles Vilniuje ir Kaune. Nedidelis skaičius bilietų yra likęs tik į koncertą „Oldman Kaunas“ erdvėje. Į koncertą Vilniuje, „Vasaros terasoje“ visi bilietai buvo išpirkti daugiau kaip prieš mėnesį. Bilietų taip pat neliko ir į koncertą Palangoje.
Grupei „Lemon Joy“ rugpjūčio koncertai yra tapę tradicija. Kiekvienas kultinės grupės pasirodymas yra tikra švente jos gerbėjams, synthpop ir roko muzikai neabejingiems melomanams. Išskirtiniams koncertams nekantriai ruošiasi ir patys muzikantai.
Šie metai grupei ypatingi ir tuo, kad po po 6-erių metų pasirodė naujas kūrinys, kuris melomanų buvo sutiktas labai šiltai: daina „Žinai“ šturmavo lietuviškų radijo stočių topus, jos perklausų skaičius „Spotify“ muzikos platformoje artėja link 100 tūkst., o muzikos kanale „YouTube“ video jau viršijo 400 tūkst. kartų. Taip pat neseniai muzikos platformose pasirodė „Ylang Ylang (aixva & Evise Remix)“ bei „Ne apie mus (Simpl3 Remix)“ kūriniai.