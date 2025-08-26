Dvyniai iš Švedijos „Deki Alem“ grįžta į Lietuvą: pavasarį pristatys naują albumą

„Deki Alem“ skrodžia per šiuolaikinės muzikos ribas ir kuria įelektrintą subžanrų sintezę. Jų skambesys labai savitas, drąsus ir daugiasluoksnis. Raumeningas drum & bass, tranki šokių muziką, triphop’as, nepatogiai sąžiningas repas, elektronika ir dar daugiau. Šiurkštūs ir neapdoroti „Deki Alem“ savo muzikoje perteikia visas įmanomas emocijas – dažniausiai net visas iš karto.
„Deki Alem“ potencialą anksti pastebėjo žvitri „Gorillaz“ lyderio akis ir pakvietė juos į bendrą turą. „Deki Alem“ įsišakniję Stokholmo pogrindyje, bet jau seniai jį išaugę. Šiandien „Deki Alem“ vardas visame pasaulyje skamba vis garsiau ir garsiau. Nominuoti švedų „Grammy“, „Deki Alem“ jau spėjo įkvėpti ne vieną muzikos kūrėją. Šią vasarą jie šokdino istoriškai svarbiausią Europos festivalį „Glastonbury“.
„Deki Alem“ neseniai išleido pirmąjį pilnametražį albumą „Forget In Mass“. Šis įrašas sulaukė labai daug pozityvių reakcijų.
Garsus muzikos kritikas ir apžvalgininkas Antony Fantano teigė, kad „Forget In Mass“ įrašas pilnas užsidegimo ir tikslumo. „BBC Radio 6 Music“ „Forget In Mass“ albumui parašė net devynetą (9/10).
Albumas „Forget In Mass“ pilnas kontrastų – klampūs sintezatoriai, tai žemi, tai aukšti tonai, grėsmingi, bet hipnotizuojantys vokalai, veržlūs impulsai į priekį, trumpi atokvėpiai ir platus emocinės raiškos spektras“, – rašo muzikos leidinys „Clash“.
„Darbas be jokių trikdžių ar gudrybių“, – naują albumą pristato patys „Deki Alem“. „Forget In Mass“ kalbama apie transformacijas, susvetimėjimą, pasipriešinimą, bet tai visai neskamba pamokslaujančiai.
„Deki Alem“ tikrai patiks, jei patinka „Gorillaz“, „Sleaford Mods“ „Young Fathers“, Yves Tumoras ir kiti artimo garso skleidėjai. Scenoje jie elgiasi lyg lenktynių trasoje: staigus startas, agresyvūs posūkiai ir euforiškas finišas.
Muzikos agentūros „8 Days A Week“ kvietimu Vilniuje šį sezoną taip pat gyvai gros Yellow Days, „shame“ ir Chetas Fakeris.