Rudenį Kaune – kultinio Berlyno didžėjaus ir prodiuserio Somewhen pasirodymas

„Anomalija“ – tai ne tik elektroninės muzikos renginiai, bet ir kultūrinis judėjimas, apjungiantis intensyvius ritmus, ypatingą atmosferą ir alternatyvius garsus. Per pusantrų metų veiklos, „Anomalija“ surengė tūkstantines elektroninės muzikos mylėtojų minias sutraukusius renginius netikėtose erdvėse, tokiose kaip pirmą kartą viešai lankytojams duris atvėrusi Šiaurinė Vilniaus elektrinė, taip pat užsiima techno muzikos sklaida – pristato kasmėnesinę laidą „Radio Vilnius“ eteryje, bei jau spėjo suburti gausią bendraminčių bendruomenę.
„Anomalijos“ įkūrėjas, renginių prodiuseris ir DJ Mantas Pivoriūnas teigia: „Džiaugiamės, kad „Anomalija“ tampa platforma, kuri pritraukia aukščiausio lygio pasaulinius atlikėjus. Somewhen – vienas ryškiausių šiuolaikinės elektroninės muzikos scenos vardų, A+++ klasės atlikėjas, kurio atvykimas į Kauną yra itin reikšmingas įvykis ne tik mums kaip organizatoriams, bet ir visai miesto kultūrinei bendruomenei. Jo sprendimas prisijungti prie mūsų programos mums yra didelis įvertinimas ir paskata judėti pirmyn. Tikime, kad šis pasirodymas pradžiugins ne tik kauniečius, bet ir miesto svečius, atvykstančius specialiai šiam renginiui, bei taps svarbiu akcentu Kauno kultūriniame gyvenime“.
Somewhen vardas simbolizuoja futurizmą ir nostalgiją – dvi tradicines techno temas, o jo įvairiapusiški setai ir kūryba įrodė, kad ištrūkimas iš rutinos gali būti ir kelionė, ir kelionės tikslas vienu metu. Jis – pasaulinio pripažinimo sulaukęs legendinio klubo „Berghain“ rezidentas, priklausantis naujajai Berlyno techno kartai, kuri toliau plėtoja šio žanro pagrindines temas, pritaikydama jas postmodernistiniam kontekstui.
Drąsus, įtraukiantis ir sprogdinančia energija įkraunantis tūkstančius šokėjų – toks yra Somewhen, pagrįstai tituluojamas vienu esminių šiandienos techno vardų, ir jis – tikras „44 LABEL GROUP“ vėliavnešys.
„44 LABEL GROUP“ – ne tik viena ryškiausių šiandienos Berlyno leidybinių kompanijų, bet techno kultūros įkvėpta gatvės mados iniciatyva, įkurta klubo „Berghain“ rezidento ir techno prodiuserio Maxo Kobosil-Kobosil kartu su prabangios mados verslininko Claudio Antonioli prisidėjimu. Na o ant daugelio kompanijos drabužių sutinkamas ir jau puikiausiai ir Lietuvoje atpažįstamas pavadinimas ir logotipas „44“ kilęs iš buvusio Berlyno rajono Neukölln pašto kodo.
Spalio 3 d. „Auditorijoje“ vyksiančiame renginyje – ne tik muzika ir įvairios veiklos – „Anomalijos“ renginiuose ne ką mažesnį vaidmenį atlieka ir vizualiniai sprendimai. Apšvietimas, jaukios erdvės ir šviesos instaliacijos sukuria įsimintiną atmosferą ir pasirūpina lankytojų atradimais.
„Anomalija“ nuosekliai auga, pritraukia naują auditoriją bei įrodo, kad turime didelį potencialą. Tai tik pradžia – netolimoje ateityje pristatysime dar daugiau reikšmingų naujienų“, – intriguoja renginio iniciatorius Mantas Pivoriūnas.