30-metį mininti grupė „Biplan“ skelbia naujieną

„Biplan“ kviečia gerbėjus susitikti lapkričio 7 d. pramogų salėje „Vakaris“ Vilniuje, gruodžio 30 d. koncertų salėje „Saulė“ Šiauliuose ir gruodžio 31 d. Kauno kultūros centre „Girstutis“.
Bilietus į grupės „Biplan“ naujo albumo pristatymo koncertus Vilniuje, Šiauliuose ir Kaune jau galima įsigyti bilietų platinimo platformose „Shownet.lt“, „Ticketmarket.lt“ ir „Bilietai.lt“.
„Kaip ir kiekvienas albumas, taip ir šis yra lyg savotiškas brūkšnys, žymintis tam tikrą gyvenimo atkarpą. Šis įrašas yra išskirtinis tuo, kad jis nebuvo įrašytas per vieną kartą, o gimė per keletą metų. Su juo pradėsime naują grupės etapą“, – sako grupės „Biplan“ vokalistas Maksas Melmanas.
1995 metais susikūrusi grupė „Biplan“ yra viena ilgiausiai be pertraukos gyvuojančių Lietuvos muzikos grupių. Pagal hitų skaičių radijo stotyse grupė patenka tarp visų laikų populiariausių Lietuvos atlikėjų. Naują albumą išleisianti ir jį išskirtiniame koncerte Vilniuje pristatysianti grupė „Biplan“ muzikos mylėtojus džiugina jau tris dešimtmečius.
Visus svarbiausius lietuviškos muzikos apdovanojimus laimėję „biplanai“ Vilniuje, Šiauliuose ir Kaune surengs savo naujo albumo pristatymo koncertus. Juose nuskambės klausytojų pamėgti kūriniai „Viskas kaip patinka tau“, „Be penkių vidurnaktį“, „Kada kada“, „Sveikas sugrįžęs namo“ ir kitos naujos, puikią nuotaiką garantuojančios dainos bei didžiausi karjeros hitai.
Per savo karjerą grupė „Biplan“ išleido šiuos albumus: „Banzai“ (1997 m.), „Braškės“ (1998 m., perleistas 2018 m.), „Jazz'e tik merginos“ (2000 m.), „Chuligans“ (2005 m.), „Nuodai P.S. Lyg paskutinį kartą“ (2009 m.), mini-albumą „Meilė EP“ (2012 m.), „Visi keliai veda prie jūros“ (2014 m., perleistas 2024 m.), „Nuo nulio iki mėnulio“ (2019 m.) ir du koncertinius albumus „Biplan 20! – Live“ (2016 m.) bei „Džiaze tik merginos – Live“ (2021 m.).
Planuojama, kad naujame „Biplan“ albume bus 10 dainų – jis bus išleistas skaitmeniniu ir vinilo plokštelės formatu. Šešerius metus naujo albumo laukusiems grupės gerbėjams yra ruošiama ir keletas didelių siurprizų, apie kuriuos „biplanai“ praneš artimiausiu metu. Įsigyti „Biplan“ naująjį albumą bus galima išskirtiniuose albumo pristatymo koncertuose Vilniuje, Šiauliuose ir Kaune. Bilietus į koncertus platina bilietų platinimo platformos „Shownet.lt“, „Ticketmarket.lt“ ir „Bilietai.lt“.