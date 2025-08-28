Duetas „2 METRAI“ krepšinio rinktinei sukūrė dainą „Milžinų šalies vaikai“

Kalbėdami apie krepšinį Deivis ir Rafailas sutaria – jis yra svarbi Lietuvos identiteto dalis, o Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės žaidimų čempionatuose abu atlikėjai stengiasi nepraleisti.
„Nuo senųjų tarybinių laikų, kartu su visa Lietuva, sirgdavau už Kauno „Žalgirį“. Jų žaidimas prieš Maskvos CSKA buvo tam tikra pasipriešinimo kova prieš okupantų režimą, tad ir pergalės mums, kaip valstybei, tuomet buvo gyvybiškai svarbios“, – sako Deivis.
Rafailas pasakoja, kad jo santykis su krepšiniu buvo labai artimas dar nuo mokyklos laikų. Tarptautiniuose žaidimuose jis visuomet palaikydavo „Žalgirį“, tačiau atmintyje išlikusi ir stipri jo miesto komanda – tuometinė „Vilniaus statyba“ su Šarūnu Marčiulioniu priešakyje.
„Krepšinis nuo pat tarpukario buvo svarbi Lietuvos identiteto ir rezistencijos dalis. Ne tik sovietmečiu vykusios legendinės kovos su CSKA, bet ir bronzinė vyrų rinktinės pergalė Barselonoje suteikė mums pasitikėjimo savimi, kaip valstybe, tarptautinėje arenoje. Tai, tuomet dar tik augančiai, neseniai nepriklausomybę atgavusiai Lietuvai buvo itin svarbu“, – pasakoja operos solistas.
Atlikėjai vieningai pasakoja, jog kūrinys „Milžinų šalies vaikai“ gimė iš noro sukurti vienijantį, užvedantį, varžybų dvasią savyje turintį kūrinį. Kartu – tai muzikinis sėkmės linkėjimas rinktinei prasidėjusiame Europos krepšinio čempionate. Kūriniui žodžius parašė nacionalinės premijos laureatas poetas Rimvydas Stankevičius.
Ateinantį rudenį Deivis ir Rafailas su projektu „2 METRAI“ aplankys net šešiolika Lietuvos miestų. Šis pasirodymas – tai ne tik koncertas, bet ir dviejų scenos grandų komedija, spektaklis ir improvizacija viename.