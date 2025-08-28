Džordana Butkutė pranešė netikėtą žinią: tam ji ryžosi net po 16 metų

Tokiam sprendimui ji ryžosi po ilgos, net 16 metų pertraukos.
Žinią apie tai, kur ir kada surengs neeilinį koncertą, žinoma moteris pranešė savo „Facebook“ paskyroje.
Paaiškėjo, kad unikalų šou Čikagoje scenos diva surengs lapkričio 15-ąją.
Įraše Džordana pasidalijo ne tik detalėmis apie koncertą, bet ir prisiminimais iš Jungtinių Amerikos Valstijų bei kaip likimas ją suvedė su vyru Elegijumi Strasevičiumi.
„Amerika, Amerika!
Turbūt dar niekada taip nelaukiau lapkričio, o dabar laukiu kaip vaikas Kalėdų, nes po 16 metų sugrįšiu į Čikagą!
16 metų praėjo! Ir tai buvo kaip tik tie metai, kurie viską pakeitė mano gyvenime.
Tada Amerikoje, kai viename butike matavausi KISS stiliaus batus ir man tryptelėjus koja nuo jų nubyrėjo blizgučiai, nelabai supratau, kad iš tikrųjų tai buvo ne vien apie batus, tai – apie mano tuometinį gyvenimą.
Turbūt visata norėjo kaip nors parodyti, kad gal išoriškai aš – scenos žmogus – spindžiu, kaip apipurkšta blizgučiais: žmonės myli, klauso, nori apsikabinti. Bet mano viduje nebuvo jokių fejerverkų, ten viskas buvo pilka, niūru ir liūdna...
Kai grįžau iš Amerikos, niekas manęs nepasitiko oro uoste. Bet kaip tik tada – jau kitą dieną po Amerikos – nutiko toks dalykas (likimo suorganizuotas, ne kitaip), kad aš išsikviečiau taxi, o jį vairavo Elegijus.
Toliau jūs viską žinote – mes važiavome ir važiavome savo duobėtais keliais, vis sukome užburtus ratus... Aš jam pirmomis dienomis pasakojau apie Ameriką, jis man po poros metų – apie Minesotos programą...
Po to buvo turai, vestuvės, arenos – Fenikso prisikėlimas iš pelenų, kaip ne vienas sakė. Su Elegijaus ir visų mane mylinčių žmonių pagalba, atgimiau naujoje šviesoje. Prasidėjo visai nauji mano karjeros puslapiai, kuriuos ir šiandien su malonumu vartau. Ir toliau pildau. Kiekvienam skyriuje – kažkas naujo. Balandį vėl gerai driokstelėjome su grupe Kauno arenoje. O dabar, po 16-os metų, per kuriuos tiek daug visko įvyko, grįšime į Čikagą!
Lapkričio 15 dieną su grupe mes pasirodysime Čikagos Copernicus centre, labai gražiame, senosios atmosferos teatre, kas reiškia tai, kad ir vakaras bus gražus, ir garsas geras.
Telpa ten ne daugiau 2 tūkst. žmonių, ir vos prieš kelias dienas paskelbė koncertą – daug bilietų jau nupirkta. Tai aš jums pasakoju, kad paskui nebūtų nusivylimo – „oi, nežinojau apie koncertą, o taip būčiau norėjus nueiti...“
Tai dabar žinokit, čikagiškiai ir viso Ilinojaus, visos Amerikos lietuviai – aš atskrendu ir mums reikia susitikt! <...>“, – rašė D. Butkutė.
Internetinėje sveitainėje, kurioje pateikiamos koncerto detalės, nurodytos ir bilieto kainos. Jos svyruoja nuo maždaug 84 eur iki 140 eur.
