Laura Kešytė-Mexeny pristato naują dainą „Šį jausmą“: pasakė, kur bus galima išgirsti gyvai

„Daina „Šį jausmą“ atsirado seniai, bet skamba taip, lyg būtų pagauta šią akimirką. Ji lengva, trumpa kaip atmintyje užsilikęs vasaros fragmentas. Nedidelis tekstas čia virsta mantra, malda sau“, – kalba muzikos autorė bei atlikėja L. Kešytė-Mexeny.
Kūrinyje nuolat užduodamas klausimas: ką daryti su šiuo jausmu? Žodžiai kartojasi lyg bandymas save įtikinti, kad įmanoma ignoruoti, tačiau kiekvienas pakartojimas skamba tarsi abejonė – ar tikrai?
Muzikoje tai virsta elektroniniu pop su house pagrindu – lengvu, bet kartu pulsuojančiu lyg širdies ritmas. Daina artima ankstesnei Mexeny kūrybai – išlaiko elektroninės popmuzikos stilistiką, paremtą šokių muzikos energija ir sapniškais ambient tonais.
Kūriniui sukurtas klipas – pačios autorės sumontuotas iš video koliažų, su ranka užrašytais žodžiais. Jie atrodo lyg kreivas užrašas ant miesto sienos, netikėtai virtęs kažkieno asmeniniu dienoraščiu.
Dainos premjera veda į artėjantį rugsėjo 7-tosios vakarą, kai Mexeny kartu su grupe pasirodys vienoje gražiausių sostinės vietų – Elektrinėje terasoje ant Energetikos ir technikos muziejaus stogo.
Koncertas pavadintas „Arčiau dangaus“ – čia, kur miestas lieka apačioje, o muzika pakyla ore, Vilnius, saulėlydis ir svajonės susilieja į vieną.
„Atliksime „Siaubo pasakų“ albumo kūrinius, naujausią dainą „Šį jausmą“, keletą iš pirmojo elektroninio albumo. Bus ir netikėtų staigmenų. Gyvai pasirodau labai retai, todėl kiekvienas susitikimas scenoje – ypatingas, kai tikrovė pavojingai priartėja prie pasakos, o pasaka – prie tikrovės“, – sako Mexeny.
Šis pasirodymas vyks sostinės dienomis, tad visi norintys galės užlipti aukščiau miesto šurmulio ir pasiklausyti muzikos nemokamai.