„Burning Man“ festivalyje audra sunaikino ukrainiečių instaliaciją „Juodasis debesis“

„Nors pagal mūsų skaičiavimus instaliacija turėjo atlaikyti net ir tokią audrą, realybė įrodė kitaip. Pirmąsias 15 minučių „Juodasis debesis“ atsilaikė prieš vėją, o vėliau audra įsiveržė į jo vidų ir jį visiškai sunaikino“, – komentavo projekto prodiuseris Vitalijus Deynega.
„Juodasis debesis“ – tai didinga interaktyvi meno instaliacija, kurios aukštis – 15 metrų, plotis – 17 metrų, o ilgis – 30 metrų. Iš 45 tarpusavyje sujungtų pripučiamų figūrų sudarytas ir 8 tonas sveriantis perkūnijos debesis laikosi ore dėka daugiau nei 90 000 kubinių pėdų oro. Instaliacijos viduje lyg žaibai mirksi 20 stroboskopinių lempučių, o muzikinis takelis sudarytas iš tikrų karo Ukrainoje garsų. Kiekvienam žiūrovui tai aiškiai parodo: „Juodasis debesis“ yra ne apie audrą, o apie grėsmę. Skulptūra yra unikali vizualinė nematomų, bet didžiulių pavojų, su kuriais susiduria žmonija, metafora.
Rugpjūčio 24 d. Ukrainos komanda „Burning Man“ festivalyje dirbo visą naktį: tvirtino inkarus, montavo elektros sistemas, šviesos efektus ir vidinį balastą. „Juodasis debesis“, turėjęs tapti pagrindiniu Ukrainos dalyvavimo festivalyje akcentu, iškilo kaip galingas meninis simbolis, pritraukiantis žiūrovus iš visų dykumos kampelių.
Tačiau 17.30 val. dykumą staiga nusiaubė uraganinis vėjas. Nepaisant išankstinių skaičiavimų, instaliacija atlaikė tik pirmąsias 15 audros minučių. Galingas gūsis suplėšė konstrukciją iš vidaus, o audra visiškai sunaikino „Juodąjį debesį“.
„Tai buvo jausmas, kurį buvau patyręs tik kartą anksčiau – 2022 m. vasarį, kai pabudau nuo sprogimų ir sirenų. Kai didžiulės išorinės jėgos staiga perrašo tavo gyvenimą“, – sakė Vitalijus Deynega.
Šalia ukrainiečių instaliacijos turėjo būti lenta su Tatos Keplerio parašytu tekstu – manifestu, paaiškinančiu „Juodojo debesies“ reikšmę. Jis prasidėjo šiais žodžiais: „Kodėl aš žiūriu į tave? Kodėl aš tyrinėju tavo gelmes? Ką tu man atneši? Ką tu nešioji savyje? Kokia liūdesio audra mane šiandien apliesi?“
„Juodojo debesies“ projekto komandos misija buvo ir išlieka paprasta, tačiau neatidėliotina: padaryti nematomą matomu. Paversti abstraktų karo buvimą emocine patirtimi kiekvienam, stovinčiam po „Juoduoju debesimi“. Tai buvo lyg įspėjimas pasauliui: tyla, abejingumas ir delsimas kovojant su agresija tik leidžia „Juodajam debesiui“ plisti. „Juodasis debesis“ yra grėsmių, kurių nenorime matyti, įsikūnijimas. Žinutė paprasta: „Pasiruoškite! Kol dar nevėlu sustabdyti šį blogį“.
Nepaisant nesėkmės JAV, „Juodasis debesis“ surengs turą po Europą. Datos ir vietos bus paskelbtos netrukus.
„Nors „Juodasis debesis“ dykumoje stovėjo tik vieną dieną, jis jau tapo vienu ryškiausių ir emociškai paveikiausių „Burning Man“ kūrinių“, – apibendrino Vitalijus Deynega.