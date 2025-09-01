Įspūdingas festivalio „Marijampolė Music Park“ dvyliktasis sezonas atvėrė „Vieną skambėjimą“

Aštuoni išskirtiniai renginiai įtraukė žiūrovus į harmoningą muzikinę kelionę, pasižyminčią vieningu tembriniu vientisumu. Šių metų festivalio leitmotyvas – homogeniškas arba „Vienas skambėjimas“ – akcentavo vieno instrumento dominavimą ir kiekvieno koncerto originalumą, leidžiantį išskirti, išgirsti ir įvertinti muzikos instrumentą bei jo išraiškos priemones.
Festivalyje koncertavo a cappella ansamblis „Latvian Voices“, Vilnius JJAZZ ansamblis, violončelių kvintetas „Cello Club“, pianistai Gintaras Januševičius ir Egidijus Buožis, kompozitoriai pasirodę DJ vaidmenyje – Mindaugas Urbaitis ir Mantautas Krukauskas, šiuolaikinio šokio šokėjai Aura Šriubšaitė, Aretas Piaseckas ir Beatričė Mažintaitė.
Festivalis baigėsi įspūdingu mušamųjų instrumentų projekto „Giunter Percusion“, kurį demonstravo perkusijos meistrai iš Lietuvos ir Latvijos – Sigitas Gailius, Guntars Freiberg ir Pavelas Giunteris koncertu.
Šių metų festivalis išskirtinis ir dėl to, kad jau trečius metus iš eilės buvo surengta paroda, kuri dar labiau praturtino kultūrinį festivalio „Marijampolė Music Park“ savaitės įspūdį – grožėjomės dailininkės Kristinos Norvilaitės-Geniušienės unikalia paroda „Barbora Radvilaitė: didinga ir trapi“.
Festivalio metu Marijampolė transformavosi į gyvą muzikos ir meno erdvę. Miesto erdvės –
žavieji Poezijos ir Vytauto Didžiojo parkai, Marijampolės dramos teatro ir kultūros centro salės, „Spindulio“ kino teatras, Evangelikų liuteronų bažnyčia, geležinkelio stoties peronas tapo koncertų ir parodų scenomis. Šiais metais atsivėrė ir nauja įspūdinga festivalio erdvė – Gedimino pasažas. Jo meniška ir intriguojanti atmosfera pasitiko publiką šiuolaikiniu šokiu ir įspūdingais elektroninės muzikos garsais.
Šiemet festivalio dėmesys buvo sutelktas ir į Marijampolės geležinkelio stoties šimtmetį. Rugpjūčio 27 dieną ši erdvė jau trečią kartą festivalio „Marijampolė Music Park“ istorijoje tapo gyvos muzikos scena. Joje jaunas ir talentingas kompozitorius Lukas Butkus pristatė savo kūrino „Akiblyksniai“ penkioms violončelėms premjerą.
Su nuostabiu dvyliktuoju sezonu festivalį sveikino Marijampolės meras Povilas Isoda, įteikdamas festivalio meno vadovei Eglei Kasteckaitei „Marijampolės ambasadorės“ vardą.
Festivalis atsisveikino iki kitų metų.