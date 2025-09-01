Legendiniai „The Buena Vista Orchestra“ surengs koncertą Vilniuje

Bilietus į „The Buena Vista Orchestra“ koncertą visose „Bilietai.lt“ kasose ir internete www.bilietai.lt bus galima įsigyti nuo šio penktadienio (rugsėjo 5.) 10 val. ryto.
Nuo trečiadienio 11:00 val. (rugsėjo 3 d.,) įsigyti bilietus į renginį galės ir „Live Nation Lietuva“ klubo nariai. Užsiregistruoti į „Live Nation Lietuva“ klubą galima čia: www.livenation.lt
Grupės „The Buena Vista Orchestra“ branduolys – Jesus Aguaje Ramos, Kubos trombonininkas, kompozitorius, aranžuotojas ir muzikos vadovas. Jesus Ramos taip pat ilgą laiką grojo pasaulinio lygio ansambliuose „Estrellas de Areito“ ir „Afro-Cuban Allstars“.
Plačiajai auditorijai jo kūrybinė kelionė pristatyta kritikų įvertintame 1999 m. dokumentiniame filme „Buena Vista Social Club“. Ramos dalyvavo įrašant garsiuosius „World Circuit“ leidinius – tiek su „Buena Vista Social Club“, tiek su „Afro-Cuban Allstars“, taip pat solinius Ibrahim Ferrer, Ruben Gonzales ir Omara Portuondo albumus.
Jis buvo Gonzales muzikos vadovas ir nuo 1997 m. intensyviai koncertuoja įvairiuose „Buena Vista Social Club“ projektuose. 2014–2016 m. Ramos vadovavo „Orquesta Buena Vista Social Club“, kuris surengė įspūdingą „Adios“ pasaulinį turą, vėl įkvepdamas pasaulį Kubos muzikos ritmams.
2024 m. „The Buena Vista Orchestra“, vadovaujama Ramoso, pristatė naują sceninę programą su garsiausiais kūriniais (ne paslaptis, kad daugelį jų sukūrė pats Jesus Ramos) ir retesniais repertuaro atradimais.
Grupė išvyko į didžiulį trijų mėnesių turą po JAV, grojo tūkstančiams naujų ir ištikimų gerbėjų, o kelionę vainikavo albumo „USA TOUR 2024 – 12 LIVE RECORDINGS“ išleidimas „SSK Records“ įrašų kompanijoje – tai pirmas kartas per kelis dešimtmečius, kai šios muzikos buvo galima įsigyti tiek CD, tiek vinilo formatu.
2025 m. tarptautiniam turui į Kanadą, Jungtinę Karalystę, ES šalis, Braziliją ir kitas valstybes Ramosas subūrė žvaigždžių ansamblį, prie kurio prisijungė originalūs „BVSC“ nariai Luis Mariano „Betun“ Valiente Marin (kongos, bongai) ir Fabían Garcia (bosas).
Iki šiol „Buena Vista Social Club“ ir susiję projektai visame pasaulyje pardavė daugiau nei 50 milijonų įrašų, tapdami didžiausiu Kubos muzikos projektu istorijoje. Kaip taikliai pasakė vienas kritikas, „Buena Vista“ tapo „pasaulio muzikos atitikmeniu legendiniam Pink Floyd albumui – The Dark Side of the Moon“.
Vienintelis „The Buena Vista Orchestra“ koncertas Lietuvoje įvyks 2026-ųjų metų sausio 24 d. LVSO koncertų salėje. Koncertą pristato didžiausias renginių organizatorius Baltijos šalyse „Live Nation Lithuania“.
Buena Vista Social Club – Chan Chan: