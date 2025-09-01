Tradicija tapę „Saulės vasaros koncertai 2025“ muzikos garsais užliejo Šiaulius

Ciklas klausytojus pradžiugino dar paskutinį pavasario mėnesį, kai atidarymo koncerte pasirodė Kauno fortepijoninis trio su programa „Tango N“. Šis vakaras buvo ypatingas – žiūrovai sėdėjo scenoje kartu su atlikėjomis, todėl muzika skambėjo itin arti, leido pasinerti į emocijas ir išgirsti pasakojamas istorijas.
Gyvos muzikos garsai kvietė pasinerti į muzikos įvairovę – nuo klasikos ir populiariosios muzikos iki džiazo, svingo bei lengvų, vasariškai nuotaikingų ritmų.
Ciklo programą kūrė Šiaulių pučiamųjų orkestras (meno vadovas ir dirigentas Sigitas Vaičiulionis, dirigentas Gediminas Brūzga) bei Šiaulių bigbendas (meno vadovas ir dirigentas Raitis Ašmanis). Jiems talkino solistai Adrijana Balsytė, Neila Šliauterytė, Virginijus Barzinskis, Romualdas Juzukonis ir Juozas Janužas.
Publiką taip pat džiugino jaunieji muzikantai iš Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos, Šiaulių 1-osios bei Dainų muzikos mokyklų, Kuršėnų meno mokyklos, Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos džiazo orkestras „Romuva“, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentai bei Šiaulių kultūros centro choreografijos studijos „Aušrelės“ šokėjos.
Šių metų uždarymas nustebino netikėtomis spalvomis – paskutinį vasaros penktadienį šalia koncertų salės „Saulė“ sceną užliejo elektroninės muzikos garsai. Į energingą ritmų pasaulį klausytojus pakvietė JayZed + band’as, sukūręs modernų, jaunatviškos energijos kupiną finalą.
Organizatoriai džiaugiasi, kad koncertai kasmet suburia profesionalius kolektyvus ir jaunąją muzikantų kartą, o klausytojai gali visa tai patirti savo mieste. „Saulės vasaros koncertai“ jau tapo neatsiejama šiaulietiškos vasaros dalimi – gyva muzika, plojimai ir bendrystė kuria ypatingą atmosferą, kurios kasmet laukiama su nekantrumu.
Tikimasi, jog ši tradicija tęsis ir kitą vasarą, vėl pakviesdama susitikti su muzika.
Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“ dėkoja visiems dalyviams ir partneriams, prisidėjusiems prie ciklo, o ypatingą padėką skiria Šiaulių miesto savivaldybei už finansinę paramą.
Kviečiame pasigrožėti įsimintiniausiomis akimirkomis, kurias įamžino Gintarė Daknytė.