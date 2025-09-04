Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Iš Roko Yan – staigmena klausytojams: pristato didžiausio koncerto jautrią akimirką

2025 m. rugsėjo 4 d. 11:02
Vienas žinomiausių pastarųjų metų Lietuvos pop muzikos atlikėjas ir kūrėjas Rokas Yan šiandien klausytojams pristatė netikėta staigmeną – vaizdo įrašą iš praėjusią vasarą įvykusio koncerto Kauno Dainų slėnyje. „Nelauk“ kūrinį didžiausiame karjeros koncerte dainininkas atliko pritariant styginiams instrumentams ir gausiai muzikantų komandai, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Savo mastu daugybę klausytojų ir industrijos profesionalų nustebinęs Roko Yan koncertas dainų slėnyje sulaukė daugybės liaupsių.
Birželio pabaigoje įvykęs šou nepaliko abejingų – čia atlikėjas pademonstravo savo profesionalumą, kūrybines vizijas, o svečių gausa scenoje nepaliko abejingų.
Šiandien žinoma kūrėjas pristato vieną iš koncerte atliktų dainų – „Nelauk“, kuri tapo itin jautria koncerto akimirka, sugraudinusia ne vieną žiūrovą.
Rokas Yan šiuo metu intensyviai ruošiasi Vilniaus „Twinsbet“ arenoje laipkričio 28 dieną įvyksiančiam šou „Miražai“.
Jau anksčiau atlikėjas atviravo, kad pirmajame areniniame šou sutelkta didžiulė kūrybinė komanda, kuri padės įgyvendinti itin sudėtingus sprendimus ir užtikrins unikalią koncerto patirtį tūkstančiams žiūrovų. Bilietus į šį šou platina Bilietai.lt.
Kviečiame prisiminti Roko Yan koncertą Kauno Dainų slėnyje.
Rokas Yan – Nelauk (Live iš Kauno Dainų slėnio):
