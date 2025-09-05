Alanas Chošnau kviečia į Naujųjų Metų koncertą ir pristato naują „Laukiau ilgai“ dainos versiją

„Klausykite, manau, kad rugsėjis – pats metas planuoti Naujuosius Metus, – juokiasi Alanas. – Visą vasarą Palangoje kilo į dangų fejerverkai, o kai pajūryje rengiausi jubiliejiniam vasaros koncertui, mintys jau sukosi apie 2026-uosius ir ypatingą jų sutikimą Vilniuje.
Į didžiąsias Vilniaus koncertų sales Alanas Chošnau grįžta jau gruodžio 30 d. su šventiniu naujametiniu koncertu „Naujųjų Metų šou“ Vilniaus „Compensa“ koncertų salėje. Šiame koncerte visiškai naujai suskambės gražiausių jo solinės kūrybos dainų repertuaras į kurį atlikėjas kviečia nuoširdžiai – tai bus ypatinga naujametinė atmosfera sostinei ir jos svečiams.
Ir dar viena Alano naujiena klausytojams – šiandien atlikėjas pristato naują kultinio hito „Laukiau ilgai“ versiją. Originalas jau daugelį metų šildo lietuvių širdis, o nauja dainos versija jau suskambėjo gyvuose Alano pasirodymuose – Kaišiadorių vasaros uždarymo šventėje ir privačioje meilės šventėje, kur šokti pakilo visi.
Su atnaujinta „Laukiau ilgai (2025)“ daina Alanas visus savo muzikos klausytojus ir gerbėjus kviečia į šventinį žiemos koncertą „Naujųjų Metų šou“.
Neabejokite – smagių naujienų ii Naujųjų bus ir daugiau. Legendinės Alano Chošnau dainos – tai kelių Lietuvos kartų gyvenimo garso takelis, o į sostinę jos grįžta su nauju skambesiu, kurį Alanas kuria kartu su jaunosios kartos prodiuseriais ir DJ atlikėjais. Ir, žinoma, koncertinio vakaro metu galėsite išvysti ir pirmąsias Alano Chošnau knygas „Aš esu Alanas. Pradžia“, kurios jau keliauja į spaustuvę.
Tai bus vienintelis Alano Chošnau šventinis koncertas Vilniuje šią žiemą, todėl kvietimas paprastas: įsigykite bilietus į koncertą „Naujųjų Metų šou“ gruodžio 30 d.“ Compensa“ salėje jau dabar. Pasitikite 2026-uosius su brandžia lietuviška muzika ir gražiausiomis Alano dainomis.
Alanas ChošnauKoncertasNauji metai
