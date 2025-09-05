Kitą savaitę vyksiantis „Loftas Fest“ atskleidžia daugiau naujienų: pasirodys ir „Solo Ansamblis“

Žinoma, nepamirštami ir jauni atlikėjai bei nauji vardai. Festivalyje taip pat pasirodys šių metų „Novus“ konkurso nugalėtojai „Bohemos Tarifas“ – jie turės garbę groti pagrindinėje scenoje prieš grupę „Katarsis“.
Tarp kitų festivalio atlikėjų – „Abudu“, „Kedrostuburas“, „Elnio Rago Miškas“, „Orai“, „Gruodis“, „Twin Dive“. Pasirodys ir svečių iš užsienio – ant Lofto scenos lips „Schacke“ iš Danijos ir „Yo Speed“ iš Jungtinės Karalystės.
„Nebedaug festivalių likę Lietuvoje, o čia – festivalis vidury miesto, pačioje Vilniaus širdyje, kuriame galima išgirsti daug puikių atlikėjų, tarp kurių būsime ir mes! Labai gera tęsti šią tradiciją ir groti „Loftas fest“ pagrindinėje scenoje. Dar labiau atsinaujinę, atsišviežinę, susigyvenę su naujausio albumo „Vietos Pasauly!!“ garsais, galėsime visu tuo pasidalinti su festivalio klausytojais“, – sako grupė „Abudu“.
Festivalyje taip pat netrūks ir netikėtumų – grupė „Requiem“ paruošė ypatingą siurprizą. Grupės lyderis Tomas Krivickas, šiuo metu gyvenantis Amsterdame, specialiai sugrįš į Vilnių, kad kartu su paslaptyje kol kas laikomais svečiais sukurtų unikalią atmosferą.
Kaip ir kasmet, „Loftas Fest“ tęsia ir „raudono siūlo“ tradiciją – festivalio simboliu tapusi grupė pasirodo visose scenose. Šįkart ja tapo energingoji „Nieko Gero“.
„Šiais metais atrinkta grupė „Nieko Gero“, kurią pirmą kartą pamačiau „Novus“ konkurse. Tai labai linksma kompanija, kuri tikrai užkurs tikrą šventę visur, kur lips į sceną“, – sako festivalio organizatorius Victoras Diawara.
Organizatoriai neslepia – šių metų festivalio erdvė yra ribota, todėl bilietų kiekis labai limituotas.
„Mūsų kiemas nėra guminis. Labai džiaugiamės, kad jau daugiau nei pusė bilietų išpirkta, todėl rekomenduojame nelaukti paskutinės dienos – bilietai brangs, o jų gali tiesiog nelikti,“ – teigia festivalio komanda.
„Loftas Fest“ vyks rugsėjo 12–13 d. Vilniuje, menų fabrike „Loftas“.